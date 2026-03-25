25 марта 2026 в 16:44

Жители Кашмира поддержали иранцев золотом

Жители Кашмира пожертвовали золото в помощь Ирану

Фото: Vernon Yuen/Global Look Press
Жители индийского Кашмира отправили в качестве помощи Ирану деньги, золото и другие драгоценности, сообщает RT. Отмечается, что для этого организовали специальные пункты сбора.

По информации журналистов, в благотворительности также принимают участие дети. Они уточнили, что семилетняя девочка отдала свои карманные деньги, чтобы помочь иранцам.

Эти пожертвования делаются для страны, которая стоит на страже человечества и защищает его, — прокомментировал акцию один из жителей Кашмира.

Ранее сообщалось, что Россия направит в Иран вторую партию гуманитарной помощи общим весом более 300 тонн. Посольство РФ в Баку рассказало, что груз с медикаментами будет доставлен через Азербайджан.

Также эксперт Мурад Садыгзаде заявил, что расширение конфликта вокруг Ирана неизбежно спровоцирует мощнейший миграционный кризис, который затронет не только зону боевых действий, но и соседние регионы. Он отметил, что кризис на Ближнем Востоке спровоцирует не одну, а две волны беженцев, которые будут спасаться от бомбардировок или экономических последствий боевых действий.

