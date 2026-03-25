Раскрыта одна из тем Международного транспортно-логистического форума

В рамках Международного транспортно-логистического форума обсудят международное авиасообщение. На данный момент в Россию летает 61 иностранная компания из 31 страны. Из РФ 20 авиаперевозчиков летают в 29 стран. Мероприятие организовано Министерством транспорта РФ, оператором выступает Фонд Росконгресс при поддержке правительства России. NEWS.ru является генеральным партнером новостей, следите за обновлениями на сайте.

Сегодня мы видим очень хорошую динамику развития пассажирского и туристического потоков из Китая. В январе рост составил 44%, это на 6% больше, чем в прошлом году. Решение наших лидеров о безвизовом режиме позволило резко увеличить количество пассажиров, которые активно едут в Россию с деловыми и туристическими целями. Рассчитываем, что площадка Международного транспортно-логистического форума позволит обсудить развитие авиасообщения не только с нашими китайскими партнерами, но и с коллегами из других стран, — отметил министр транспорта Андрей Никитин.

Участники Международного транспортно-логистического форума обсудят развитие авиасообщения в условиях геополитических изменений. Одними из важных вопросов станут въездной туризм и декарбонизация отрасли, а ключевой темой мероприятия — внедрение технологий цифрового бесшовного неба на пространстве Союзного государства России и Белоруссии.

Ранее стало известно, что на форуме обсудят цифровизацию и модернизацию пунктов пропуска через границу России. В частности, собравшиеся поговорят о масштабном федеральном проекте «Развитие пунктов пропуска через Государственную границу Российской Федерации».