25 марта 2026 в 16:52

В Госдуме рассказали о текущем статусе законопроекта о сталкинге

Депутат Горячева: законопроект о сталкинге отклоняли по формальным причинам

Законопроект о сталкинге неоднократно подвергался отклонению по формальным основаниям, заявила NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ксения Горячева. При этом, по ее словам, проблема преследования становится все более острой с течением времени.

Сейчас законопроект [о сталкинге] находится в доработке. Мы уже дважды вносили его в Госдуму, и оба раза он отклонялся на этапе заключений — по финансово-экономическим основаниям. На наш взгляд — формально, так как никакие дополнительные затраты не понадобятся. Многие другие проекты и без ФЭО доходят до рассмотрения по существу. Сейчас мы дорабатываем эту часть, направляем дополнительные запросы и планируем вносить законопроект снова. Проблема никуда не ушла — наоборот, с каждым месяцем становится заметнее, — поделилась Горячева.

Она отметила, что проект «Сталкингу.нет» ежедневно получает обращения от людей, страдающих от преследования и не знающих, как защитить себя. По словам депутата, в данный момент нет эффективных механизмов для предотвращения таких ситуаций на ранней стадии. Таким образом, заключила парламентарий, главная цель — ускорить принятие закона, чтобы остановить эту проблему.

Ранее сообщалось, что в жилом комплексе «Лайнер» на Ходынке в Москве мужчина пришел поздравить свою девушку с днем рождения, однако вместо этого ранил ее ножом. Чтобы скрыть следы преступления, он попытался инсценировать суицид своей возлюбленной и написал предсмертную записку.

Максим Кирсанов
Софья Якимова
