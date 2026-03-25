На Аллее спортивной славы ЦСКА открыли бюст Владимира Пономарева

В среду в Москве на Аллее спортивной славы ЦСКА прошла торжественная церемония открытия бюста заслуженного мастера спорта СССР, бывшего защитника армейцев и сборной СССР по футболу Владимира Пономарева, сообщает корреспондент NEWS.ru. С этой инициативой в 2025 году выступил совет ветеранов столичного клуба.

В церемонии открытия бюста приняли участие начальник ЦСКА полковник Артем Громов, бывший главный тренер футбольного клуба ЦСКА Валерий Газзаев, президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили, генеральный директор футбольного ЦСКА Роман Бабаев, легендарный хоккеист армейцев Борис Михайлов, экс-вратарь «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили, советская гимнастка, двукратная олимпийская чемпионка Лидия Иванова.

Несколько дней не спал. Хочу выразить огромную благодарность президиуму совета ветеранов и начальнику ЦСКА. Это большое событие в моей жизни. До конца своих дней буду помнить этот день, — сказал Пономарев.

В составе сборной СССР футболист участвовал в чемпионате мира 1966 года. Тогда команда дошла до полуфинала турнира, а в матче за третье место уступила португальцам.

Ранее Пономарев заявил, что бразильский футболист Вагнер Лав оставил заметный след не только в ЦСКА, но и во всем российском футболе. Среди главных качеств спортсмена ветеран выделил юркость, техничность и смелость.