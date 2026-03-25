Совершивший покушение на возлюбленную в ЖК «Лайнер» погиб

Подозреваемый в покушении на убийство 29-летней девушки в московском ЖК «Лайнер» погиб в ДТП с грузовым автомобилем, сообщили ТАСС в правоохранительных органах. Мужчина напал с ножом на бывшую возлюбленную.
В материале говорится, что авария произошла на 79-м километре автодороги А-108. Водитель автомобиля Haval выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовым автомобилем. От удара легковушка загорелась, мужчина погиб на месте.
Ранее стало известно, что мужчина пришел поздравить свою девушку с днем рождения, но в итоге ранил возлюбленную ножом. По информации источников, после нападения он якобы стал ждать, пока та умрет от кровопотери, а чтобы замести следы, попытался инсценировать ее суицид и написал предсмертную записку. Отмечалось, что все произошло в ЖК «Лайнер» на Ходынке.
