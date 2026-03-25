Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
25 марта 2026 в 16:28

Совершивший покушение на возлюбленную в ЖК «Лайнер» погиб

Порезавший ножом девушку в ЖК «Лайнер» погиб в ДТП с грузовиком

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Подозреваемый в покушении на убийство 29-летней девушки в московском ЖК «Лайнер» погиб в ДТП с грузовым автомобилем, сообщили ТАСС в правоохранительных органах. Мужчина напал с ножом на бывшую возлюбленную.

Мужчина скончался в аварии с грузовым автомобилем, — рассказали агентству.

В материале говорится, что авария произошла на 79-м километре автодороги А-108. Водитель автомобиля Haval выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовым автомобилем. От удара легковушка загорелась, мужчина погиб на месте.

Ранее стало известно, что мужчина пришел поздравить свою девушку с днем рождения, но в итоге ранил возлюбленную ножом. По информации источников, после нападения он якобы стал ждать, пока та умрет от кровопотери, а чтобы замести следы, попытался инсценировать ее суицид и написал предсмертную записку. Отмечалось, что все произошло в ЖК «Лайнер» на Ходынке.

До этого в Гомеле учащийся колледжа ударил ножом своего одногруппника во время практики на учебном полигоне. Как передает Следственный комитет республики, раненого доставили в больницу, однако спасти его не удалось.

Москва
убийства
ДТП
аварии
ножевые ранения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.