25 марта 2026 в 16:18

Орбан использовал выражение фон дер Ляйен, говоря об энергоресурсах из РФ

Орбан: отказ от энергоносителей России стал стратегической ошибкой Европы

Виктор Орбан Виктор Орбан Фото: IMAGO/dts Nachrichtenagentur/imago-images.de/Global Look Press
Отказ от российских энергоносителей стал стратегической ошибкой Европы, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью блогеру Марио Науфалу. По его словам, ЕС при такой высокой зависимости нельзя вычеркивать один из ключевых источников поставок. Политик при этом использовал фразу о стратегической ошибке, которую ранее высказывала глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

Если вы так зависимы от энергоресурсов, вы не можете отказываться от одного важного источника необходимой вам энергетики. <…> Это стратегическая ошибка, — отметил он.

Ранее фон дер Ляйен, напротив, заявила, что предложение вернуться к импорту энергоресурсов из России является стратегической ошибкой. По ее словам, такой шаг усилит зависимость и уязвимость Европы.

До этого Орбан заявлял, что спасти Европу от политического и экономического кризиса возможно лишь при отказе от санкций против России и планов по вступлению Украины в Евросоюз. Он считает, что ЕС оказался в упадке из-за ошибочной политики леволиберального руководства и нуждается в смене курса.

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался
Больше никаких сухих булок: творожный кулич с кремом «Пломбир» — останется мягким даже на третий день
