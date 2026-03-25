В МИД России подтвердили паузу в диалоге по Украине Замглавы МИД Галузин: переговоры России, США и Украины поставлены на паузу

Трехсторонние переговоры между Россией, США и Украиной временно приостановлены, заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин. Он отказался давать прогнозы о дальнейшем развитии ситуации, сообщает РИА Новости.

Я не готов ничего сейчас сказать, кроме того, что уже сказал Дмитрий Сергеевич Песков: поставлены на паузу, — сказал Галузин.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что урегулирование кризиса на Украине должно учитывать интересы России. По его словам, которые приводит пресс-служба Кремля, каждый раунд переговоров — это шаг в сторону урегулирования.

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что США необходимо учитывать интересы России. По словам главы дипломатического ведомства, если в Вашингтоне хотят развивать взаимовыгодные проекты, они должны уважать Москву и за «пределами российских богатств».

Дипломат также отметил, что США активно пытаются вытеснить Россию со всех энергетических рынков. Он признал, что в Москве пока не видят стремления Вашингтона уважать ее интересы. Лавров добавил, что ради нефти и других ресурсов США готовы прибегать к госпереворотам, похищениям и ликвидации лидеров суверенных государств.