«Безволие и глупость»: Захарова дала оценку происходящему в энергетике ЕС Захарова заявила о неспособности и нежелании ЕС решить энергетические проблемы

Евросоюз расписался в собственной беспомощности на саммите в Брюсселе, где главной темой стал энергетический кризис, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, которые приводит корреспондент NEWS.ru, присутствующие на мероприятии не предложили никаких решений, поскольку даже не признают «собственное безволие и глупость».

Текущая ситуация в энергосфере Европейского союза также была одной из приоритетных тем прошедшего Евросовета. <…> Никаких прорывных решений принято не было, потому что не было признано даже собственное безволие и глупость, — пояснила дипломат.

Захарова отметила, что вместо выработки стратегии участники лишь расписались в собственной беспомощности. Она подчеркнула, что конструктивного подхода к решению проблемы продемонстрировано не было.

Ранее Захарова отмечала, что отказ Европы от закупок российских энергоресурсов стал самооскоплением. Так она прокомментировала новое заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая на вопрос журналистов о закупках газа из России на фоне кризиса на Ближнем Востоке ответила, что Евросоюз продолжит курс на отказ от ископаемых источников энергии в пользу экологически чистых.