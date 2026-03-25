«Самооскопление»: Захарова жестко прошлась по главе ЕК после ее заявления Захарова назвала самооскоплением отказ ЕС от закупок российских энергоресурсов

Отказ Европы от закупок российских энергоресурсов стал самооскоплением, заявила представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik. Так она прокомментировала новое заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая на вопрос журналистов о закупках газа из России на фоне кризиса на Ближнем Востоке ответила, что Евросоюз продолжит курс на отказ от ископаемых источников энергии в пользу экологически чистых.

Не какие-то там процедуры, а именно оскопление. Подведение какой-то базы под действия, которые ведут к невозможности выполнять определенные функции организма, в том числе из-за невозможности усмирения своих страстей <…> Именно самооскопление «еэсовцев», — отметила Захарова.

Дипломат обратила внимание, что при этом есть члены содружества, которые противятся таким инициативам — например, Венгрия и Словакия. Германия же, добавила она, которая когда-то была «визитной карточкой Европы», когда делала ставку на экономику, теперь ежегодно теряет позиции.

Ранее спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев назвал «роковой и идиотской» ошибкой решение главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен об отказе от российских энергоресурсов. По его словам, только сейчас Европа смогла признать, что энергетический кризис стал для региона критическим.