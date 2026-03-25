25 марта 2026 в 09:10

«Самооскопление»: Захарова жестко прошлась по главе ЕК после ее заявления

Захарова назвала самооскоплением отказ ЕС от закупок российских энергоресурсов

Мария Захарова Фото: МИД РФ
Отказ Европы от закупок российских энергоресурсов стал самооскоплением, заявила представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik. Так она прокомментировала новое заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая на вопрос журналистов о закупках газа из России на фоне кризиса на Ближнем Востоке ответила, что Евросоюз продолжит курс на отказ от ископаемых источников энергии в пользу экологически чистых.

Не какие-то там процедуры, а именно оскопление. Подведение какой-то базы под действия, которые ведут к невозможности выполнять определенные функции организма, в том числе из-за невозможности усмирения своих страстей <…> Именно самооскопление «еэсовцев», — отметила Захарова.

Дипломат обратила внимание, что при этом есть члены содружества, которые противятся таким инициативам — например, Венгрия и Словакия. Германия же, добавила она, которая когда-то была «визитной карточкой Европы», когда делала ставку на экономику, теперь ежегодно теряет позиции.

Ранее спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев назвал «роковой и идиотской» ошибкой решение главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен об отказе от российских энергоресурсов. По его словам, только сейчас Европа смогла признать, что энергетический кризис стал для региона критическим.

