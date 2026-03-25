Появились подробности жестокого нападения сталкера с бананами на москвичку

Подозреваемый в покушении на москвичку приехал к ней утром с двумя бананами

Подозреваемый в покушении на жительницу Москвы Марию Б. в элитном столичном ЖК «Лайнер» приехал к ней в 7 утра с двумя бананами и телефоном в руке, сообщает Telegram-канал SHOT. По словам очевидцев, мужчине удалось пройти в подъезд вслед за жильцом дома и он сильно нервничал.

По данным канала, через некоторое время жильцы услышали жуткие женские крики и сразу вызвали полицию. После этого они поднялись на третий этаж и увидели следы крови на полу и стене, рядом с ними — окровавленную Марию.

По словам жильцов, пострадавшая заехала в квартиру недавно, вела приличный образ жизни, всегда была аккуратно одета и не имела вредных привычек. В настоящий момент за ее жизнь борются врачи. Известно, что подозреваемый в нападении на нее погиб в тот же день: за рулем кроссовера он выехал на встречную полосу и столкнулся в лоб с большегрузом. По информации канала, в 2023 году его приговорили к трем годам условно по делу о мошенничестве.

По информации источников, изначально москвич пришел к своей бывшей возлюбленной, чтобы поздравить ее с днем рождения, но у них начался конфликт. После нападения мужчина стал ждать, пока жертва умрет от кровопотери, но этого не случилось. В попытке замести следы он попробовал инсценировать ее суицид и написал предсмертную записку.

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался
Больше никаких сухих булок: творожный кулич с кремом «Пломбир» — останется мягким даже на третий день
