«Переговоры через бомбы»: раскрыты два вероятных плана Трампа по Ирану

Глава Белого дома Дональд Трамп в ближайшее время может продолжить попытки договориться с Ираном, предложив руководству страны новые условия сделки и подключив к переговорам другие страны Ближнего Востока, заявил NEWS.ru политолог-американист Павел Дубравский. По его словам, альтернативным сценарием может стать силовой подход, сторонником которого выступает глава Пентагона Пит Хегсет.

Я думаю, что Трамп может продолжить пробовать договориться по сделке, то есть предложить Ирану новые условия. Более того, он, вероятно, попытается подключить к процессу и другие страны на Ближнем Востоке. Второй подход, который возможен — за него выступает Хегсет, — это переговоры через бомбы. Он хочет добиться капитуляции Ирана. Насколько этот сценарий реалистичный, сказать не могу. Но политологически мне кажется он маловероятным. Мы видим, насколько сильно упали рейтинги Трампа. Это тоже очень важный фактор, — пояснил Дубравский.

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Юрий Афонин заявил, что администрация США переоценила свои возможности, начав военную операцию против Ирана. Он подчеркнул, что Вашингтон за почти месяц боевых действий не достиг никаких результатов.