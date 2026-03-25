25 марта 2026 в 17:19

«Переговоры через бомбы»: раскрыты два вероятных плана Трампа по Ирану

Американист Дубравский: Трамп может предложить Ирану новые условия сделки

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Aaron Schwartz — Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press
Глава Белого дома Дональд Трамп в ближайшее время может продолжить попытки договориться с Ираном, предложив руководству страны новые условия сделки и подключив к переговорам другие страны Ближнего Востока, заявил NEWS.ru политолог-американист Павел Дубравский. По его словам, альтернативным сценарием может стать силовой подход, сторонником которого выступает глава Пентагона Пит Хегсет.

Я думаю, что Трамп может продолжить пробовать договориться по сделке, то есть предложить Ирану новые условия. Более того, он, вероятно, попытается подключить к процессу и другие страны на Ближнем Востоке. Второй подход, который возможен — за него выступает Хегсет, — это переговоры через бомбы. Он хочет добиться капитуляции Ирана. Насколько этот сценарий реалистичный, сказать не могу. Но политологически мне кажется он маловероятным. Мы видим, насколько сильно упали рейтинги Трампа. Это тоже очень важный фактор, — пояснил Дубравский.

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Юрий Афонин заявил, что администрация США переоценила свои возможности, начав военную операцию против Ирана. Он подчеркнул, что Вашингтон за почти месяц боевых действий не достиг никаких результатов.

Дмитрий Бугров
Александр Ефимов
Наталья Наволоцкая
Захарова разнесла журналистов, приписавших РФ неуважение к Гейдару Алиеву
Жесткий ответ за Белгород: ВС РФ нанесли удар возмездия по Западной Украине
«ФосАгро» рассказала об успешных кейсах импортозамещения в IT-сегменте
«Не будет последней целью»: Иран предупредил арабские страны о планах врага
Что известно о размерах многомиллионных откатов покойного Старовойта
Дмитриев предупредил ЕС о свинье, которую ему хочет подложить Украина
Забеременевшая в 13 лет героиня «Пусть говорят» вышла замуж
Ливан назвал число жертв после ударов Израиля
МИД Армении заявил о жизнеспособности мира с Азербайджаном
Спальня, в которой легко дышать: роль текстиля в ощущении пространства
Что известно о риске ядерной аварии из-за конфликта на Ближнем Востоке
Энергетик ответил, чем грозит Украине отказ Венгрии от поставок газа
Хакеры использовали популярный музыкальный сервис для кражи средств
Песков признал, что Москва пока в стороне от ближневосточных переговоров
Число сбитых на подлете к Москве БПЛА приблизилось к двум десяткам
«Мы хотим больше»: Уитэкер заявил о недовольстве США союзниками
«Решили за меня»: на Аллее славы ЦСКА установили бюст Владимира Пономарева
«Ну, запил»: пациент рассказал, как ему сломали ребра в рехабе «Свобода»
Минэнерго сообщило о «прайм-эре» российского рынка топлива
Названа возможная альтернатива газу из Венгрии для Украины
Дальше
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался
Больше никаких сухих булок: творожный кулич с кремом «Пломбир» — останется мягким даже на третий день
