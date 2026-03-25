«Мы хотим больше»: Уитэкер заявил о недовольстве США союзниками

Союзники Соединенных Штатов начали подключаться к вопросу обеспечения безопасности в Ормузском проливе, заявил постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер в эфире телеканала Fox Business. Однако, по его словам, Вашингтон хочет большего.

Есть союзники, которые подключаются… Есть ключевые союзники, которые предоставляют нам что-то. Но просто мы хотим больше, и нам нужно больше, — сказал дипломат.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте 22 марта сообщил, что группа из 22 стран, большинство из которых входят в альянс, занимается планированием будущих действий по обеспечению безопасности в Ормузском проливе. Он отметил участие ряда государств, не входящих в НАТО, но не уточнил сроки начала практических действий.

Ранее президент США Дональд Трамп указал, что большинство союзников США по НАТО не хотят участвовать в военной операции против Ирана. По его словам, почти все страны Альянса согласны с тем, что Ирану нельзя позволить обзавестись ядерным оружием, но участвовать в боевых действиях отказываются.