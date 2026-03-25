25 марта 2026 в 18:24

«Мы хотим больше»: Уитэкер заявил о недовольстве США союзниками

Уитэкер: союзники подключаются к ситуации в Ормузе, но США нужно больше

Мэтью Уитэкер Фото: Photographer Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press
Союзники Соединенных Штатов начали подключаться к вопросу обеспечения безопасности в Ормузском проливе, заявил постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер в эфире телеканала Fox Business. Однако, по его словам, Вашингтон хочет большего.

Есть союзники, которые подключаются… Есть ключевые союзники, которые предоставляют нам что-то. Но просто мы хотим больше, и нам нужно больше, — сказал дипломат.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте 22 марта сообщил, что группа из 22 стран, большинство из которых входят в альянс, занимается планированием будущих действий по обеспечению безопасности в Ормузском проливе. Он отметил участие ряда государств, не входящих в НАТО, но не уточнил сроки начала практических действий.

Ранее президент США Дональд Трамп указал, что большинство союзников США по НАТО не хотят участвовать в военной операции против Ирана. По его словам, почти все страны Альянса согласны с тем, что Ирану нельзя позволить обзавестись ядерным оружием, но участвовать в боевых действиях отказываются.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Захарова разнесла журналистов, приписавших РФ неуважение к Гейдару Алиеву
Жесткий ответ за Белгород: ВС РФ нанесли удар возмездия по Западной Украине
«ФосАгро» рассказала об успешных кейсах импортозамещения в IT-сегменте
«Не будет последней целью»: Иран предупредил арабские страны о планах врага
Что известно о размерах многомиллионных откатов покойного Старовойта
Дмитриев предупредил ЕС о свинье, которую ему хочет подложить Украина
Забеременевшая в 13 лет героиня «Пусть говорят» вышла замуж
Ливан назвал число жертв после ударов Израиля
МИД Армении заявил о жизнеспособности мира с Азербайджаном
Спальня, в которой легко дышать: роль текстиля в ощущении пространства
Что известно о риске ядерной аварии из-за конфликта на Ближнем Востоке
Энергетик ответил, чем грозит Украине отказ Венгрии от поставок газа
Хакеры использовали популярный музыкальный сервис для кражи средств
Песков признал, что Москва пока в стороне от ближневосточных переговоров
Число сбитых на подлете к Москве БПЛА приблизилось к двум десяткам
«Мы хотим больше»: Уитэкер заявил о недовольстве США союзниками
«Решили за меня»: на Аллее славы ЦСКА установили бюст Владимира Пономарева
«Ну, запил»: пациент рассказал, как ему сломали ребра в рехабе «Свобода»
Минэнерго сообщило о «прайм-эре» российского рынка топлива
Названа возможная альтернатива газу из Венгрии для Украины
Дальше
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался

Больше никаких сухих булок: творожный кулич с кремом «Пломбир» — останется мягким даже на третий день
Больше никаких сухих булок: творожный кулич с кремом «Пломбир» — останется мягким даже на третий день

