«Ну, запил»: пациент рассказал, как ему сломали ребра в рехабе «Свобода» РИА Новости: санитары сломали два ребра пациенту рехаба «Свобода» в Кемерово

Бывший пациент реабилитационного центра «Свобода» в Кемерово, где умер один из пациентов, сообщил РИА Новости, что санитары сломали ему два ребра, когда пытались привязать к кровати. По словам мужчины, он лечился от алкоголизма в конце 2025 года. Клинику нашла его жена в интернете.

Ну, запил. Жена вызвала... <...> Забрали. Ну, сначала просили пять тысяч, чтобы на дому откапать, а когда забрали, сказали, что надо 39 с лишним тысяч. И пока не заплатите, не выпустим. <...> Привязали к кровати, сломали два ребра при этом, — поделился он.

Собеседник агентства также отметил, что в клинике ему вкололи психотропный препарат, после которого он не мог встать. По его словам, он видел в учреждении пять-шесть сотрудников (в основном санитаров) и около тридцати пациентов.

Ранее стало известно, что в реабилитационном центре «Свобода» в Кемерово умер пациент, после чего рэпер Гуф (настоящее имя — Алексей Долматов), являвшийся амбассадором клиники, заявил о прекращении отношений с учреждением. Правоохранители задержали бывшего главврача и директора филиала.