25 марта 2026 в 18:35

Дмитриев предупредил ЕС о свинье, которую хочет подложить Украина

Дмитриев: Киев готов еще больше ускорить энергетический коллапс в ЕС

Кирилл Дмитриев Кирилл Дмитриев Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Украина подталкивает ЕС к энергетическому коллапсу, заявил в соцсети X глава РФПИ Кирилл Дмитриев. По словам спецпредставителя президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, Киев уже готов на все.

Украинское руководство, похоже, готово на все, чтобы усугубить крупнейший в мире энергетический кризис и еще больше ускорить энергетический коллапс в ЕС, — отметил он.

Также Дмитриев обратил внимание, что союзники по НАТО оказывают военную поддержку не состоящей в Североатлантическом альянсе Украине, но не делают того же в отношении США. По словам спецпредставителя президента РФ, речь идет об оказании поддержки Киеву путем предоставления экипировки, боеприпасов и систем ПВО.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что обострение на Ближнем Востоке приведет к изменению политики Европы в отношении Украины. По словам главы правительства, для Киева это неизбежный процесс.

