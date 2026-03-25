25 марта 2026 в 17:46

Орбан предрек Украине неизбежный процесс на фоне войны на Ближнем Востоке

Орбан: обострение на Ближнем Востоке изменит политику ЕС в отношении Киева

Виктор Орбан Виктор Орбан Фото: Nachrichtenagentur/IMAGO/Global Look Press
Обострение на Ближнем Востоке приведет к изменению политики Европы в отношении Украины, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ходе общения с блогером Марио Науфалу. По словам главы правительства, это неизбежный процесс.

Мой ответ — да. Это неизбежно, — отметил он.

До этого Орбан заявил, что спасти Европу от политического и экономического кризиса возможно лишь при отказе от санкций против России и планов по вступлению Украины в Евросоюз. Премьер-министр считает, что ЕС оказался в упадке из-за ошибочной политики леволиберального руководства и нуждается в смене курса на правоконсервативный.

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что не использующие российскую энергию страны подвергнутся естественному отбору. По словам спецпредставителя президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными государствами, мировые державы осознали эту необходимость для диверсификации энергетического портфеля.

Также сообщалось, что ЕС передумал рассматривать полный запрет на импорт нефти из России. По словам итальянских аналитиков, причиной стал хаос в Персидском заливе на фоне боевых действий на Ближнем Востоке.

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Москва

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался

Больше никаких сухих булок: творожный кулич с кремом «Пломбир» — останется мягким даже на третий день
Общество

Больше никаких сухих булок: творожный кулич с кремом «Пломбир» — останется мягким даже на третий день

