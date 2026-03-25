Орбан предрек Украине неизбежный процесс на фоне войны на Ближнем Востоке Орбан: обострение на Ближнем Востоке изменит политику ЕС в отношении Киева

Обострение на Ближнем Востоке приведет к изменению политики Европы в отношении Украины, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ходе общения с блогером Марио Науфалу. По словам главы правительства, это неизбежный процесс.

Мой ответ — да. Это неизбежно, — отметил он.

До этого Орбан заявил, что спасти Европу от политического и экономического кризиса возможно лишь при отказе от санкций против России и планов по вступлению Украины в Евросоюз. Премьер-министр считает, что ЕС оказался в упадке из-за ошибочной политики леволиберального руководства и нуждается в смене курса на правоконсервативный.

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что не использующие российскую энергию страны подвергнутся естественному отбору. По словам спецпредставителя президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными государствами, мировые державы осознали эту необходимость для диверсификации энергетического портфеля.

Также сообщалось, что ЕС передумал рассматривать полный запрет на импорт нефти из России. По словам итальянских аналитиков, причиной стал хаос в Персидском заливе на фоне боевых действий на Ближнем Востоке.