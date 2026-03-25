Песков признал, что Москва пока в стороне от ближневосточных переговоров

Песков: посредничество РФ в переговорах по Ближнему Востоку пока не востребовано

Дмитрий Песков
Российская сторона пока не получала запросов на оказание посреднических услуг в урегулировании конфликта на Ближнем Востоке, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии Первому каналу. Представитель Кремля отметил, что в информационном пространстве появляются сообщения о якобы ведущихся переговорах при участии целого ряда стран-посредников.

Пока никаких посреднических услуг наших востребовано не было. Мы слышим и читаем информацию о том, что якобы какие-то идут переговоры при посредничестве целого ряда стран. Соответствуют эти сообщения действительности или нет, сказать трудно, — сказал Песков.

Ранее Иран пригрозил захватом территорий ОАЭ и Бахрейна в случае начала сухопутной операции США. В заявлении Тегерана говорилось о готовности к жестким действиям в ответ на возможную эскалацию. Официальных комментариев из Вашингтона на данный момент не поступало.

До этого в Министерстве просвещения Ирана сообщили, что жертвами ударов США и Израиля стали порядка 170 школьников и преподавателей. Наиболее трагические последствия зафиксированы в начальной школе для девочек в Минабе, где погибло свыше 160 человек.

Песков признал, что Москва пока в стороне от ближневосточных переговоров
