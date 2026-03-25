Песков признал, что Москва пока в стороне от ближневосточных переговоров Песков: посредничество РФ в переговорах по Ближнему Востоку пока не востребовано

Российская сторона пока не получала запросов на оказание посреднических услуг в урегулировании конфликта на Ближнем Востоке, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии Первому каналу. Представитель Кремля отметил, что в информационном пространстве появляются сообщения о якобы ведущихся переговорах при участии целого ряда стран-посредников.

Пока никаких посреднических услуг наших востребовано не было. Мы слышим и читаем информацию о том, что якобы какие-то идут переговоры при посредничестве целого ряда стран. Соответствуют эти сообщения действительности или нет, сказать трудно, — сказал Песков.

