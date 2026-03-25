Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
25 марта 2026 в 13:24

Путин встретится с главой правительства одной из стран Азии

Песков: Путин проведет встречу с премьер-министром Вьетнама

Фото: kremlin.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Президент РФ Владимир Путин проведет встречу с премьер-министром Вьетнама Фам Минь Тинем, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Переговоры пройдут в середине дня 25 марта, передает пресс-служба Кремля в MAX.

В середине дня президент примет находящегося с визитом в Москве премьер-министра правительства Социалистической Республики Вьетнам Фам Минь Тиня, — сказал Песков.

Представитель Кремля отметил, что премьер Вьетнама продуктивно работал в Москве в последние дни. Он добавил, что Фам Минь Тинь уже встретился с председателем российского правительства Михаилом Мишустином, а также со спикерами Совфеда и Госдумы Валентиной Матвиенко и Вячеславом Володиным.

Ранее премьер Вьетнама назвал Россию главным партнером республики в Европе. На полях российско-вьетнамского бизнес-форума он отметил, что Ханой и Москву связывают долгие годы тесного сотрудничества, а товарооборот между странами растет. В свою очередь Матвиенко заявила, что Вьетнам является самым близким и надежным партнером России в Юго-Восточной Азии.

Россия
Вьетнам
Дмитрий Песков
Владимир Путин
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Актер Котрелев ушел из жизни в возрасте 49 лет
После крушения вертолета в Приамурье завели дело о подделке номера
Садовод рассказала, какие цветы лучше высадить до апреля 2026 года
Погода в Москве в четверг, 26 марта: ждать ли жары и сильных ливней
«Звоните своей бабушке»: Макгрегор возвращается в UFC спустя пять лет
Налет на Кронштадт, теракт на Кубани, 600 БПЛА: как ВСУ атакуют РФ 25 марта
Что известно о методах «лечения» в скандальном рехабе «Свобода»
Спрос на российские энергоресурсы взлетел в Юго-Восточной Азии
Что известно о пожаре в одном из жилых домов Астрахани
Что известно о первой попытке Израиля бомбить порты в Каспийском море
Звезда сериала «Постучись в мою дверь» даст показания по делу о наркотиках
Нутрициолог назвала неочевидную причину развития морщин
VK, МФТИ и МГТУ имени Баумана подвели итоги «Технокубка»
Врач предупредил о неочевидной опасности зеленого чая
Матвиенко назвала вопрос, который больше не отпугивает аферистов с Украины
Зафиксирован массовый сбой на сайте налоговой службы
Что известно о расследовании убийства участника «Дома-2» Лукина
Warner Bros. сообщила хорошую новость для поклонников «Властелина колец»
Названо число поврежденных в Иране медицинских объектов
Европейские потребители газа травятся опасным канцерогеном
Дальше
Самое популярное
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Москва

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался

Больше никаких сухих булок: творожный кулич с кремом «Пломбир» — останется мягким даже на третий день
Общество

Больше никаких сухих булок: творожный кулич с кремом «Пломбир» — останется мягким даже на третий день

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.