Путин встретится с главой правительства одной из стран Азии Песков: Путин проведет встречу с премьер-министром Вьетнама

Президент РФ Владимир Путин проведет встречу с премьер-министром Вьетнама Фам Минь Тинем, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Переговоры пройдут в середине дня 25 марта, передает пресс-служба Кремля в MAX.

В середине дня президент примет находящегося с визитом в Москве премьер-министра правительства Социалистической Республики Вьетнам Фам Минь Тиня, — сказал Песков.

Представитель Кремля отметил, что премьер Вьетнама продуктивно работал в Москве в последние дни. Он добавил, что Фам Минь Тинь уже встретился с председателем российского правительства Михаилом Мишустином, а также со спикерами Совфеда и Госдумы Валентиной Матвиенко и Вячеславом Володиным.

Ранее премьер Вьетнама назвал Россию главным партнером республики в Европе. На полях российско-вьетнамского бизнес-форума он отметил, что Ханой и Москву связывают долгие годы тесного сотрудничества, а товарооборот между странами растет. В свою очередь Матвиенко заявила, что Вьетнам является самым близким и надежным партнером России в Юго-Восточной Азии.