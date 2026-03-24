24 марта 2026 в 16:47

Премьер Вьетнама назвал Россию главным партнером республики в Европе

Фам Минь Тинь Фото: Benoit Doppagne/Keystone Press Agency/Global Look Press
Премьер Вьетнама Фам Минь Тинь назвал Россию главным партнером республики в Европе. На полях российско-вьетнамского бизнес-форума он отметил, что Ханой и Москву связывают долгие годы тесного сотрудничества, а товарооборот между странами растет, передает РИА Новости.

Мы определяем Россию как самого важного партнера в Европе, — сказал Фам Минь Тинь.

Ранее председатель Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что Вьетнам является самым близким и надежным партнером России в Юго-Восточной Азии. По ее словам, отношения двух государств развиваются в духе всеобъемлющего стратегического партнерства. Председатель Совфеда добавила, что в России ценят память вьетнамского народа о помощи, которую СССР оказал стране в «героической борьбе с иностранными интервентами», а также в послевоенном восстановлении.

До этого стало известно, что Россия и Вьетнам подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в строительстве атомной электростанции на территории республики. В реализации проекта примут участие представители правительств двух стран и госкорпорации «Росатом». В церемонии подписания приняли участие председатель правительства России Михаил Мишустин и премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тинь. Также присутствовали генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев и глава канцелярии правительства Вьетнама Чан Ван Шон.

