Юная балерина сбежала из дома глубокой ночью ради конфет

Сотрудники Росгвардии нашли 11-летнюю девочку, которая ночью ушла из дома за сладостями, сообщили в пресс-службе регионального управления. Как выяснилось, ребенок захотел сладкого, поэтому дождался, пока мама уснет. Она взяла банковскую карту родительницы и около двух часов ночи отправилась в магазин.

Наряд Росгвардии прибыл к сетевому круглосуточному супермаркету, персонал которого воспользовался кнопкой тревожной сигнализации. На месте происшествия росгвардейцы выяснили, что работники торговой точки волновались за безопасность девочки, которая поздней ночью без сопровождения взрослых пришла в магазин за покупками , — говорится в публикации.

Девочку доставили в отдел полиции и вызвали ее родителей. Школьница рассказала росгвардейцам, что занимается балетом, поэтому ей запрещают есть сладости.

Ранее в Самарской области полиция вела активные поиски двоих несовершеннолетних, которые 11 марта ушли из дома в Новокуйбышевске и не вернулись. Ориентировки с приметами пропавших мальчика и девочки были переданы всем патрульным нарядам, а также волонтерам.