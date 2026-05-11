День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
11 мая 2026 в 15:00

Конфеты «Шоколадная коровка»: добавляю к банке сгущенки 4 ложки какао и ставлю на плиту — домашние сладости

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Конфеты «Шоколадная коровка» — это невероятно простой и быстрый рецепт домашних сладостей к чаю.

Нежные, тающие во рту конфеты из сгущенки, какао и сливочного масла по вкусу напоминают любимые батончики и готовятся без духовки.

Для приготовления понадобится: 1 банка сгущенного молока (380 г), 4 ст. л. какао-порошка, 30 г сливочного масла.

Рецепт: в сотейнике смешайте сгущенку, какао и масло. Поставьте на медленный огонь и, постоянно помешивая, варите 5-7 минут до загустения (масса должна стать плотной). Снимите с огня. Переложите шоколадную массу в форму.

Дайте полностью остыть при комнатной температуре, затем уберите в холодильник на 2-3 часа для застывания. Нарежьте на небольшие конфетки. По желанию обваляйте их в какао или кокосовой стружке.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже успела попробовать рецепт «Шоколадных коровок». Получилось идеальное лакомство к чаю, однако, как оказалось, перед тем как вылить массу для застывания в форму, ее лучше застелить пищевой пленкой. Так будет удобнее доставать заготовку для конфет.

Ранее стало известно, как приготовить хрустящие пироги с сыром из слоеного теста — выпекаются 15 минут.

Проверено редакцией
Читайте также
Радио «Судного дня» передало второе послание за день
Общество
Радио «Судного дня» передало второе послание за день
Банкротство, крипта, Дубай, имущество: что известно о бизнесе сына Валерии
Общество
Банкротство, крипта, Дубай, имущество: что известно о бизнесе сына Валерии
Беру картошку и три ингредиента — через час трюфели-невидимки готовы, вкуснее и нежнее покупных конфет
Общество
Беру картошку и три ингредиента — через час трюфели-невидимки готовы, вкуснее и нежнее покупных конфет
Беру сливки и шоколад — к чаю подаю домашние ромовые трюфели с хрустящей корочкой из безе. Пальчики оближешь
Общество
Беру сливки и шоколад — к чаю подаю домашние ромовые трюфели с хрустящей корочкой из безе. Пальчики оближешь
Прячу такую конфету прямо в булочке и запекаю — хитрый трюк для нереальной начинки
Общество
Прячу такую конфету прямо в булочке и запекаю — хитрый трюк для нереальной начинки
Общество
рецепты
конфеты
десерты
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мединский заявил о попытках властей Украины судить историю
«Покажут реального инопланетянина»: Лоза бросил вызов властям США
Частный вуз за деньги спасал фиктивных аспирантов от мобилизации на Украине
Названа дата интронизации нового патриарха Грузии
В Грузии избрали нового патриарха
«Все до мелочей»: командир взвода рассказал, как штурмовики готовятся к бою
Самым взрослым женихом из Москвы с начала года стал 93-летний мужчина
Лукашенко потребовал не бросаться на все виды вооружения в конфликтах
ВСУ пытаются отыскать на Украине НЛО
Радио «Судного дня» передало еще два слова
В новом правительстве Венгрии высказались о российской нефти
Москвичка отдала мошенникам золотые монеты на несколько миллионов рублей
Россия обсуждает безвизовый режим с еще тремя странами
Раскрыты новые детали побега экс-генпрокурора Польши в США
Пашинян заявил, что Армения пока не будет делать выбор между ЕАЭС и ЕС
В ГД рассказали о новом законопроекте про регулирование сервисов рассрочки
Пушков назвал последствия войны США и Ирана на истощение
Пасечник рассказал, какой пример жители Донбасса показали всему миру
Банкротство, крипта, Дубай, имущество: что известно о бизнесе сына Валерии
«Глупая балтийка»: в ЕС раскрыли, зачем Каллас сделали главой дипломатии
Дальше
Самое популярное
Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы
Общество

Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
Общество

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов

Баклажаны в кастрюльке: пропаренные с чесночком и зеленью — закуска без майонеза
Общество

Баклажаны в кастрюльке: пропаренные с чесночком и зеленью — закуска без майонеза

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.