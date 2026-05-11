Конфеты «Шоколадная коровка»: добавляю к банке сгущенки 4 ложки какао и ставлю на плиту — домашние сладости

Конфеты «Шоколадная коровка»: добавляю к банке сгущенки 4 ложки какао и ставлю на плиту — домашние сладости

Конфеты «Шоколадная коровка» — это невероятно простой и быстрый рецепт домашних сладостей к чаю.

Нежные, тающие во рту конфеты из сгущенки, какао и сливочного масла по вкусу напоминают любимые батончики и готовятся без духовки.

Для приготовления понадобится: 1 банка сгущенного молока (380 г), 4 ст. л. какао-порошка, 30 г сливочного масла.

Рецепт: в сотейнике смешайте сгущенку, какао и масло. Поставьте на медленный огонь и, постоянно помешивая, варите 5-7 минут до загустения (масса должна стать плотной). Снимите с огня. Переложите шоколадную массу в форму.

Дайте полностью остыть при комнатной температуре, затем уберите в холодильник на 2-3 часа для застывания. Нарежьте на небольшие конфетки. По желанию обваляйте их в какао или кокосовой стружке.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже успела попробовать рецепт «Шоколадных коровок». Получилось идеальное лакомство к чаю, однако, как оказалось, перед тем как вылить массу для застывания в форму, ее лучше застелить пищевой пленкой. Так будет удобнее доставать заготовку для конфет.

Ранее стало известно, как приготовить хрустящие пироги с сыром из слоеного теста — выпекаются 15 минут.