25 марта 2026 в 18:54

Названы основные версии, почему заседание Рады проходило в пустом зале

Экс-нардеп Олейник: Зеленский не хочет решать вопрос мира с Россией в Раде

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Президент Украины Владимир Зеленский не хочет выносить вопрос мирного урегулирования конфликта с Россией на голосование в парламенте, заявил NEWS.ru экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник. По его мнению, глава Украины стремится искусственно создать видимость, что народные избранники бойкотируют голосования и утверждение мирного договора с РФ нужно выносить на референдум.

Есть версия: это искусственное нагнетание ситуации, попытка преувеличить то, что депутаты не хотят голосовать. Американцы толкают Зеленского на такую формулу: «Ты подписываешь соглашение о мирном урегулировании». Там и уступка территории, и демилитаризация, и отказ от НАТО. Непопулярные решения требуют голосования в парламенте. И Зеленский говорит: «Видите, какой парламент, есть проблемы». Значит, надо выносить вопрос на референдум, а на референдуме он не пройдет. И сам же Зеленский будет голосовать против. То есть он хочет переложить таким образом ответственность за ратификацию подписанного мирного плана на народ, — сказал Олейник.

Экс-нардеп отметил, что парламентарии могут игнорировать заседания в Верховной раде, поскольку перестали получать серую зарплату. Также, по его словам, вероятно, не все готовы принимать антидемократические законы.

Безусловно, [депутатов] заставляют голосовать за расстрельные законы. Это законы, которые предложил принять Международный валютный фонд украинскому парламенту. На это дали добро и правительству Зеленского. Депутаты должны голосовать за это. Я назову минимум два таких закона: это повышение налогов и введение НДС для малого и среднего бизнеса, а также введение пятипроцентного военного сбора. Причем военный сбор будут собирать и во время военного положения, и после окончания конфликта, то есть это какой-то пожизненный оброк на население Украины. Это непопулярное решение, депутаты понимают, что после голосования будут проблемы, — резюмировал Олейник.

Ранее стало известно, что заседание Верховной рады Украины началось в практически пустом зале — большая часть парламентариев на него не пришла. Политики устроили бойкот на фоне угроз в их адрес.

Украина
Владимир Зеленский
Верховная рада
конфликты
Софья Якимова
С. Якимова
Александр Ефимов
А. Ефимов
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Москва

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался

Больше никаких сухих булок: творожный кулич с кремом «Пломбир» — останется мягким даже на третий день
Общество

Больше никаких сухих булок: творожный кулич с кремом «Пломбир» — останется мягким даже на третий день

