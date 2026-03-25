На Западе узнали, на каком мировом рынке доминирует Россия FT: доминирование РФ на рынке удобрений оказалось сильнее, чем на нефтегазовом

Доминирование России на мировом рынке удобрений оказалось даже более сильным, чем позиции страны в нефтегазовой отрасли, пишет Financial Times. По данным издания, на долю РФ приходится 23% мирового экспорта аммиака и 14% мочевины, а вместе с Белоруссией — 40% калийных удобрений.

В публикации говорится, что на фоне проблем с экспортом у крупных поставщиков с Ближнего Востока из-за ситуации в Ормузском проливе Россия получает дополнительную выгоду от резкого взлета цен на удобрения. Как отметил управляющий директор зернового консалтингового агентства Андрей Сизов, российским поставкам, в отличие от ближневосточных, блокада пролива не мешает.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что мировой спрос на удобрения продолжает расти, и Россия входит в число немногих стран, способных обеспечить увеличивающееся предложение на этом рынке. Так он прокомментировал сообщения о переговорах между Нью-Дели и Москвой по наращиванию поставок.

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев в свою очередь заявил, что противники России будут еще больше ценить ее роль в качестве мирового поставщика биржевых товаров. По его словам, это произойдет по мере вхождения мира в эпоху дефицита ресурсов и разрушения глобальных цепочек их поставок.