Дмитриев описал, как изменится отношение к России в эпоху дефицита ресурсов

Противники России будут еще больше ценить ее роль в качестве мирового поставщика биржевых товаров, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев в соцсети Х. По его словам, это произойдет по мере вхождения мира в эпоху дефицита ресурсов и разрушения глобальных цепочек их поставок.

По мере того, как мир вступает в эпоху дефицита [ресурсов] и разрыва глобальных цепочек [их] поставок, как партнеры, так и противники России будут еще больше ценить ее важнейшую роль в качестве входящего в мировую тройку лидеров поставщиков нефти, газа, гелия, удобрений, зерна и других товаров первой необходимости, — написал он.

Ранее Дмитриев обратил внимание, что союзники по НАТО оказывают военную поддержку не состоящей в Североатлантическом альянсе Украине, но не делают того же в отношении США. По словам спецпредставителя президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, речь идет об оказании поддержки Киеву путем предоставления экипировки, боеприпасов и систем ПВО.

До этого председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что на энергетических рынках настало время «быков» (игроков, которые ждут роста) на фоне войны на Ближнем Востоке. По его словам, речь идет о долговременных и масштабных последствиях эскалации.