В Кремле раскрыли, какую мировую потребность готова закрыть Россия

Мировой спрос на удобрения продолжает расти, и Россия входит в число немногих стран, способных обеспечить увеличивающееся предложение на этом рынке, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он прокомментировал сообщения СМИ о переговорах между Нью-Дели и Москвой по наращиванию поставок, передает пресс-служба Кремля.

Единственное, что можно сказать, что спрос растет на удобрения. Россия — одна из немногих стран, которая способна обеспечить растущее предложение на рынке, — сказал Песков.

Отвечая на вопрос о том, поступали ли обращения от индийских партнеров об увеличении поставок и планируются ли контакты с руководством Индии по этой теме, он подчеркнул, что данная тема носит коммерческий характер. Представитель Кремля добавил, что реализацией удобрений занимаются конкретные компании, которые как осуществляют продажи, так и выступают покупателями.

Ранее эксперт Павел Селезнев заявил, что блокада Ормузского пролива может оказать негативные последствия на посевную в Северном полушарии. По его словам, на данный момент фактически остановлены поставки необходимых фермерам удобрений.