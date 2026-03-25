25 марта 2026 в 18:16

Названа возможная альтернатива газу из Венгрии для Украины

Энергетик Юшков: Украина может покупать дорогой СПГ через соседние страны

Украина может покупать дорогой сжиженный природный газ через соседние страны после блокировки поставок из Венгрии, заявил NEWS.ru ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при Правительстве России Игорь Юшков. Он подчеркнул, что Киев испытывает трудности с финансированием, и приобретение углеводородов на собственные деньги скажется на экономике страны.

[Украине] придется где-то искать дорогой СПГ через соседей — Польшу, Турцию и Грецию. Конечно, это дополнительные затраты. Ситуацию также усугубляет позиция Венгрии в вопросе одобрения финансирования для Киева. В принципе, Украине могло быть все равно, перекрыли им газ или нет, насколько дорогой он будет, потому что все равно они деньги берут у Европы и на эти же средства у европейских компаний покупают газ. Теперь Венгрия блокирует еще и финансирование. Это становится проблемой, — сказал Юшков.

Энергетик также отметил, что многие европейские страны могут столкнуться с дефицитом газа. В таком случае, по его словам, Украина рискует остаться без сырья.

В случае усугубления газового кризиса в Европе возникает еще одна проблема: другим странам может быть недостаточно газа. И тут также вопрос: будут ли прокачивать сырье страны, которые имеют приемные СПГ-терминалы? Но это будет только в случае усугубления энергокризиса. Поэтому в основном проблема скорее экономическая: будет очень дорого покупать газ. У Киева собственных денег нет, а внешнее финансирование блокирует Будапешт, — резюмировал Юшков.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что поставки газа Украине будет прекращены до тех пор, пока Венгрия не начнет получать российскую нефть. По его словам, соответствующее решение принято на заседании правительства страны.

Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Захарова разнесла журналистов, приписавших РФ неуважение к Гейдару Алиеву
Жесткий ответ за Белгород: ВС РФ нанесли удар возмездия по Западной Украине
«ФосАгро» рассказала об успешных кейсах импортозамещения в IT-сегменте
«Не будет последней целью»: Иран предупредил арабские страны о планах врага
Что известно о размерах многомиллионных откатов покойного Старовойта
Дмитриев предупредил ЕС о свинье, которую ему хочет подложить Украина
Забеременевшая в 13 лет героиня «Пусть говорят» вышла замуж
Ливан назвал число жертв после ударов Израиля
МИД Армении заявил о жизнеспособности мира с Азербайджаном
Спальня, в которой легко дышать: роль текстиля в ощущении пространства
Что известно о риске ядерной аварии из-за конфликта на Ближнем Востоке
Энергетик ответил, чем грозит Украине отказ Венгрии от поставок газа
Хакеры использовали популярный музыкальный сервис для кражи средств
Песков признал, что Москва пока в стороне от ближневосточных переговоров
Число сбитых на подлете к Москве БПЛА приблизилось к двум десяткам
«Мы хотим больше»: Уитэкер заявил о недовольстве США союзниками
«Решили за меня»: на Аллее славы ЦСКА установили бюст Владимира Пономарева
«Ну, запил»: пациент рассказал, как ему сломали ребра в рехабе «Свобода»
Минэнерго сообщило о «прайм-эре» российского рынка топлива
Названа возможная альтернатива газу из Венгрии для Украины
Дальше
Самое популярное
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Москва

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался

Больше никаких сухих булок: творожный кулич с кремом «Пломбир» — останется мягким даже на третий день
Общество

Больше никаких сухих булок: творожный кулич с кремом «Пломбир» — останется мягким даже на третий день

