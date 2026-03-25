Названа возможная альтернатива газу из Венгрии для Украины

Украина может покупать дорогой сжиженный природный газ через соседние страны после блокировки поставок из Венгрии, заявил NEWS.ru ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при Правительстве России Игорь Юшков. Он подчеркнул, что Киев испытывает трудности с финансированием, и приобретение углеводородов на собственные деньги скажется на экономике страны.

[Украине] придется где-то искать дорогой СПГ через соседей — Польшу, Турцию и Грецию. Конечно, это дополнительные затраты. Ситуацию также усугубляет позиция Венгрии в вопросе одобрения финансирования для Киева. В принципе, Украине могло быть все равно, перекрыли им газ или нет, насколько дорогой он будет, потому что все равно они деньги берут у Европы и на эти же средства у европейских компаний покупают газ. Теперь Венгрия блокирует еще и финансирование. Это становится проблемой, — сказал Юшков.

Энергетик также отметил, что многие европейские страны могут столкнуться с дефицитом газа. В таком случае, по его словам, Украина рискует остаться без сырья.

В случае усугубления газового кризиса в Европе возникает еще одна проблема: другим странам может быть недостаточно газа. И тут также вопрос: будут ли прокачивать сырье страны, которые имеют приемные СПГ-терминалы? Но это будет только в случае усугубления энергокризиса. Поэтому в основном проблема скорее экономическая: будет очень дорого покупать газ. У Киева собственных денег нет, а внешнее финансирование блокирует Будапешт, — резюмировал Юшков.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что поставки газа Украине будет прекращены до тех пор, пока Венгрия не начнет получать российскую нефть. По его словам, соответствующее решение принято на заседании правительства страны.