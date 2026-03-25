Захарова высказалась о возможной операции США по захвату острова Харк

Министерство иностранных дел России в курсе спекуляций о возможной операции США по захвату иранского острова Харк, сказала официальный представитель ведомства Мария Захарова, отвечая на вопрос NEWS.ru в ходе брифинга. По ее словам, МИД надеется, что дальше угроз эта ситуация не зайдет.

Мы как раз призываем к деэскалации. Мы слышим спекуляции о подготовке некой наземной операции на острове Харк, но будем надеяться, что дальше разговоров и угроз дело не пойдет, потому что результаты от уже совершенного [на Ближнем Востоке] налицо, — подчеркнула дипломат.

Представитель министерства напомнила, что обострение ситуации на Ближнем Востоке уже привело к сбоям в поставках углеводородов. Мировые энергорынки моментально отреагировали на это резким повышением цен, подчеркнула Захарова.

Резкое повышение стоимости энергоносителей повлекло за собой такой же стремительный рост цен на нефтепродукты, топливо и нефтехимию, удобрения, ну и, конечно, отразилось на всей производственной цепочке, — перечислила она.

Ранее военный корреспондент Александр Харченко допустил, что американские военные могут рискнуть и высадиться на острове Харк в Персидском заливе, но вряд ли сумеют удержать его без крупных потерь. По мнению эксперта, такая операция станет болезненным ударом для Ирана, поэтому его армия начнет атаковать противника беспилотниками и баллистическими ракетами.