25 марта 2026 в 18:17

Минэнерго сообщило о «прайм-эре» российского рынка топлива

Минэнерго: внутренний рынок топлива России полностью обеспечен

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Топливный рынок России полностью обеспечен, перебоев с поставками не наблюдается, сообщил первый заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин. По его словам, которые приводит «Интерфакс», Минэнерго и кабмин постоянно мониторят обстановку, чтобы в случае чего подключить механизмы, которые не допустят резких скачков цен.

Мы в Минэнерго, в правительстве постоянно мониторим ситуацию, с целью полного обеспечения внутреннего рынка нефтепродуктами. <…> Сейчас могу сказать, что рынок полностью снабжен, полностью обеспечен, то есть никаких перебоев нет, — сказал Сорокин.

Ранее заместитель министра энергетики РФ Роман Маршавин сообщал, что подавляющее большинство стран Юго-Восточной Азии проявили значительный интерес к российским энергоресурсам. По его словам, это произошло на фоне сокращения предложения с Ближнего Востока.

До этого министр энергетики РФ Сергей Цивилев отмечал, что Россия ведет активную работу над новыми контрактами на поставку энергоресурсов в страны Азии. По его словам, речь идет о сжиженном природном газе, сжиженных углеводородных газах, нефти, а также о соглашениях в сфере электроэнергетики.

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался

Больше никаких сухих булок: творожный кулич с кремом «Пломбир» — останется мягким даже на третий день
Больше никаких сухих булок: творожный кулич с кремом «Пломбир» — останется мягким даже на третий день

