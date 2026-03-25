Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
25 марта 2026 в 18:32

МИД Армении заявил о жизнеспособности мира с Азербайджаном

Глава МИД Мирзоян: мир между Арменией и Азербайджаном доказал жизнеспособность

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Мир между Арменией и Азербайджаном уже доказал свою жизнеспособность, несмотря на напряженную региональную обстановку, заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян на заседании Национального собрания. По его словам, которые приводит Report, Ереван хочет выстроить с Баку систему взаимовыгодного сотрудничества для обеспечения долгосрочного мира.

Мир можно поддерживать до тех пор, пока он выгоден обеим сторонам, — считает министр.

Ранее президент Ильхам Алиев сообщал, что мирное соглашение с Азербайджаном позволит Армении стать транзитной страной. Глава государства отметил, что Баку в настоящее время активно развивает транспортные коридоры, в том числе МТК «Восток — Запад» и «Север — Юг».

До этого он сообщил, что Баку и Ереван смогли установить прочный долгосрочный мир. По его словам, достигнутые договоренности реализуются на практике благодаря политической воле сторон. Глава республики особо отметил значимость документов, подписанных между Баку и Ереваном в Вашингтоне, заявив, что мир заключен навсегда.

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.