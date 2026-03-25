25 марта 2026 в 18:08

Захарова раскритиковала Запад за попытку обвинить РФ в миграционном кризисе

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
Западные страны стремятся снять с себя ответственность за собственные неудачи, перекладывая вину за мировой миграционный кризис на Россию, сообщила представитель МИД РФ Мария Захарова. По словам дипломата, которые приводит корреспондент NEWS.ru, Брюссель не хочет признавать провал собственной миграционной политики.

Неоднократно давали оценки звучащим из Брюсселя измышлениям о якобы ответственности России за наплыв беженцев в страны Европы. Я подчеркну еще раз, что подобные инсинуации — это фейки, дезинформация, и они не имеют ничего общего с действительностью. Обвинения западных стран России в причастности теперь еще и к мировому миграционному кризису — это, безусловно, попытка уйти от ответственности, — констатировала дипломат.

Ранее Захарова отмечала, что отказ от закупок российских энергоресурсов стал самооскоплением для Европы. Так она прокомментировала новое заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая на вопрос журналистов о закупках газа из России на фоне кризиса на Ближнем Востоке ответила, что Евросоюз продолжит курс на отказ от ископаемых источников энергии в пользу экологически чистых.

Захарова разнесла журналистов, приписавших РФ неуважение к Гейдару Алиеву
Жесткий ответ за Белгород: ВС РФ нанесли удар возмездия по Западной Украине
«ФосАгро» рассказала об успешных кейсах импортозамещения в IT-сегменте
«Не будет последней целью»: Иран предупредил арабские страны о планах врага
Что известно о размерах многомиллионных откатов покойного Старовойта
Дмитриев предупредил ЕС о свинье, которую ему хочет подложить Украина
Забеременевшая в 13 лет героиня «Пусть говорят» вышла замуж
Ливан назвал число жертв после ударов Израиля
МИД Армении заявил о жизнеспособности мира с Азербайджаном
Спальня, в которой легко дышать: роль текстиля в ощущении пространства
Что известно о риске ядерной аварии из-за конфликта на Ближнем Востоке
Энергетик ответил, чем грозит Украине отказ Венгрии от поставок газа
Хакеры использовали популярный музыкальный сервис для кражи средств
Песков признал, что Москва пока в стороне от ближневосточных переговоров
Число сбитых на подлете к Москве БПЛА приблизилось к двум десяткам
«Мы хотим больше»: Уитэкер заявил о недовольстве США союзниками
«Решили за меня»: на Аллее славы ЦСКА установили бюст Владимира Пономарева
«Ну, запил»: пациент рассказал, как ему сломали ребра в рехабе «Свобода»
Минэнерго сообщило о «прайм-эре» российского рынка топлива
Названа возможная альтернатива газу из Венгрии для Украины
Дальше
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался
Больше никаких сухих булок: творожный кулич с кремом «Пломбир» — останется мягким даже на третий день
