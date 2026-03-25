Западные страны стремятся снять с себя ответственность за собственные неудачи, перекладывая вину за мировой миграционный кризис на Россию, сообщила представитель МИД РФ Мария Захарова. По словам дипломата, которые приводит корреспондент NEWS.ru, Брюссель не хочет признавать провал собственной миграционной политики.

Неоднократно давали оценки звучащим из Брюсселя измышлениям о якобы ответственности России за наплыв беженцев в страны Европы. Я подчеркну еще раз, что подобные инсинуации — это фейки, дезинформация, и они не имеют ничего общего с действительностью. Обвинения западных стран России в причастности теперь еще и к мировому миграционному кризису — это, безусловно, попытка уйти от ответственности, — констатировала дипломат.

Ранее Захарова отмечала, что отказ от закупок российских энергоресурсов стал самооскоплением для Европы. Так она прокомментировала новое заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая на вопрос журналистов о закупках газа из России на фоне кризиса на Ближнем Востоке ответила, что Евросоюз продолжит курс на отказ от ископаемых источников энергии в пользу экологически чистых.