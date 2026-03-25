Адвокат назвал последствия для Гуфа после скандала с рехабом в Кемерово Адвокат Багатурия: Гуфу не грозит наказание после скандала с рехабом в Кемерово

Рэперу Гуфу (настоящее имя — Алексей Долматов) не грозит какая-либо юридическая ответственность после скандала, связанного с реабилитационным центром в Кемерово, заявил NEWS.ru адвокат Вадим Багатурия. По его словам, статус амбассадора не приравнивается к официальному представительству, что исключает претензии к музыканту.

Быть амбассадором — это не значит являться официальным представителем этого рехаба, и я допускаю, что Гуф, как человек с зависимостями, мог сочувствовать таким же несчастным, как и он. Музыкант, возможно, по собственным убеждениям рекламировал эту клинику в Кемерово. Очень мудро с его стороны заявить, что он прекращает с рехабом свои отношения в связи со вскрывшимися злоупотреблениями. Это абсолютно нормально, никакой ответственности для него это не повлечет. Он всегда может заявить, что был введен в заблуждение, не поддерживает те методы, которые применялись к людям, попавшим в этот рехаб, — пояснил Багатурия.

Ранее в реабилитационном центре «Свобода» в Кемерово скончался пациент, после чего Гуф, который был амбассадором этого учреждения, объявил о разрыве сотрудничества с клиникой. Правоохранительные органы задержали бывшего главврача и директора филиала.