Число сбитых на подлете к Москве БПЛА приблизилось к двум десяткам Собянин: силы ПВО отразили атаку еще трех беспилотников ВСУ

Средства ПВО сбили еще три беспилотника украинской армии, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в MAX. Общее количество уничтоженных дронов ВСУ с начала суток достигло 16 штук.

Системой ПВО Минобороны уничтожены три БПЛА, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — написал Собянин.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев отмечал, что для защиты мирных россиян необходимо полностью уничтожить Вооруженные силы Украины. По его словам, вся Россия участвует в противостоянии, и любой регион, даже находящийся вдали от линии боевого соприкосновения, может в любой момент подвергнуться нападению беспилотников украинской армии.







