«Решили за меня»: на Аллее славы ЦСКА установили бюст Владимира Пономарева

Бывший футболист ЦСКА и участник чемпионата мира 1966 года в составе сборной СССР Владимир Пономарев на церемонии открытия бюста на Аллее славы ЦСКА

25 марта на Аллее спортивной славы ЦСКА прошла торжественная церемония открытия бюста заслуженного мастера спорта бывшего защитника армейского клуба и сборной СССР Владимира Пономарева. С этой инициативой в 2025 году выступил совет ветеранов столичного клуба.

Мероприятие состоялось при участии юных воспитанников спортивного общества ЦСКА и заслуженных ветеранов. С приветственным словом выступили начальник ЦСКА полковник Артем Громов, двукратный олимпийский чемпион по хоккею Борис Михайлов, президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили, генеральный директор футбольного клуба Роман Бабаев, бывший футболист армейцев Олег Карнаухов, советская гимнастка, двукратная олимпийская чемпионка Лидия Иванова, бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев, а также экс-вратарь «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили.

«Я никогда в жизни этого не ожидал. Даже не думал об этом, просто делал свою работу, и все. Потом уже решили за меня. Я не настаивал, наоборот: ребята, вы что? Это же Аллея славы ЦСКА!» — сказал Пономарев корреспонденту NEWS.ru.

В составе сборной СССР Пономарев дошел до полуфинала чемпионата мира — 1966, где в матче за третье место команда уступила Португалии.

