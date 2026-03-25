Смерть тренера, развод с Усмановым, шоу со звездами: как живет Ирина Винер

Бывший главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер сообщила о смерти своей наставницы Элеоноры Сумароковой. Чем специалист занимается сейчас, где преподает, какой спектакль поставила— в материале NEWS.ru.
Почему Винер ушла из сборной России
Винер является заслуженным тренером России и Узбекистана, доктором педагогических наук, профессором. Под ее руководством отечественные спортсменки завоевали 16 олимпийских медалей, из которых 10 — золотые, четыре — серебряные и две — бронзовые. За время работы с Винер российские гимнастки также взяли 416 медалей чемпионатов мира и Европы. В числе ее учениц были олимпийские чемпионки в многоборье Алина Кабаева, Евгения Канаева, Маргарита Мамун, серебряные призеры Игр Ирина Чащина, Дина Аверина, Дарья Дмитриева, а также Яна Кудрявцева.
12 февраля 2025 года Винер заявила, что уходит в отставку с должности главного тренера сборной России по художественной гимнастике. Она подчеркнула, что собирается передать накопленный опыт наставникам, которые будут готовить будущие поколения звезд. В пресс-службе Федерации гимнастики России уточнили, что тренер самостоятельно приняла это решение.
«Центр спортивной подготовки сборных команд России удовлетворил заявление Винер. Под ее руководством наша сборная стала признанным лидером мирового спорта, а ее ученики не раз доказывали свое мастерство на крупнейших соревнованиях», — говорится в сообщении.
1 октября 2024 года Винер покинула пост президента Всероссийской федерации художественной гимнастики, который занимала 16 лет. Сборную России возглавила Татьяна Сергаева. Руководителем Объединенной федерации гимнастики России стал глава РЖД Олег Белозеров.
В каком университете работает Винер
В сентябре 2025 года Винер начала работать на кафедре тренерского мастерства Российского государственного социального университета (РГСУ). Она будет заниматься подготовкой будущих наставников.
«Ирина Александровна — легенда нашего спорта, воспитавшая целую плеяду лучших гимнасток мира. Мы уверены, что ее преподавательская деятельность в университете даст новый импульс подготовке тренеров, обогатит вуз уникальными методиками», — заявил ректор РГСУ Андрей Хазин.
Какой спектакль поставила Винер
Винер выступает в качестве художественного руководителя и продюсера своего спектакля «Наваждение». Шоу представляет собой сплав художественной гимнастики, танцев и музыки. Авторы спектакля переносят зрителей в атмосферу начала XX века. В рамках мероприятия задействованы более 200 артистов, которые покажут семь новелл о великих личностях.
Премьера спектакля состоялась 12 июня 2025 года в концертном зале «Москва». Гости вечера стали свидетелями танца Айседоры Дункан под стихотворения Сергея Есенина, рождения духов Chanel № 5 под музыку Игоря Стравинского, вдохновения Сальвадора Дали из-за любви к Гале. Кроме того, во время спектакля была показана встреча Анны Ахматовой и Амедео Модильяни, Анны Павловой и Чарли Чаплина. Финальные сцены посвящены истории Александра Вертинского и Марлен Дитрих, а также связи Майи Плисецкой и Родиона Щедрина.
В спектакле приняли участие звезды художественной гимнастики — Ульяна Донскова, Екатерина Селезнева и Лала Крамаренко. Зрители также увидели на сцене чемпионов мира по танцам Дениса Тагинцева и Анну Мельникову, приму-балерину и премьера Большого театра Кристину Кретову и Игоря Цвирко, актеров Игоря Неведрова и Анну Перфильеву.
С 7 по 21 сентября 2025-го спектакль показали в концертном зале «Москва», а 14 декабря — во Дворце гимнастики Ирины Винер.
Что сказала Винер о смерти своего тренера
20 марта Винер сообщила о смерти своего тренера Элеоноры Сумароковой. Женщина скончалась на 82-м году жизни.
«Сегодня ушла из жизни Элеонора Анатольевна Сумарокова — мой тренер, чемпионка Ленинграда по художественной гимнастике. Она приехала в Ташкент поднимать этот вид спорта. Та школа художественной гимнастики, хореографии, классического и народного танца, выразительности, создания образов и спектакля из каждого упражнения дала возможность моим ученицам двадцать лет выигрывать Олимпийские игры, чемпионаты мира и Европы! Скорблю и благодарю Всевышнего за встречу с ней и те бесценные знания, которые я получила», — написала Винер в своем Telegram-канале.
Что сказала Винер о свадьбе гимнастки Дины Авериной
14 февраля 2025 года — в День всех влюбленных — фигурист Дмитрий Соловьев сделал предложение гимнастке Дине Авериной. Спортсменка ответила согласием.
Аверина выступала в паре с Соловьевым в телевизионном шоу «Ледниковый период». Винер была одним из членов жюри. По словам тренера, после совместных выступлений Авериной и Соловьева стало понятно, что между ними будет любовь.
«Дина — девочка очень умная, мотивированная. По тому, как она сливалась с этой музыкой, как они были вместе и сливались друг с другом, я подумала, что они будут парой», — сказала Винер.
Свадьба Авериной и Соловьева прошла в Москве в модном ресторане Peach. На праздничном мероприятии Винер едва сдерживала слезы.
«Плакать я не буду, конечно. Я буду рыдать, потому что четырехкратная абсолютная чемпионка мира Дина Аверина единственная в мире имеет это звание. И она получила четвертую медаль чемпионата мира именно после Олимпийских игр, где рыдала», — отметила тренер, обращаясь к жениху и невесте.
В интервью Надежде Стрелец наставница сказала, что участвует в личной жизни своих воспитанниц.
«Для своих детей я мамка. А что реальные родители? Они дома. Девочки мне приводят женихов, я смотрю на них — одобряю или не одобряю», — сказала Винер.
Что известно о личной жизни Винер
В первый раз Винер вышла замуж в 23 года, однако о ее избраннике мало что известно. В браке у нее родился сын Антон.
В 1992 году Винер вышла замуж за предпринимателя Алишера Усманова. В школьные годы в Узбекистане они занимались спортом в одном зале, но не общались. Винер старше Усманова на пять лет. Бизнесмен встретился с ней в Москве, куда переехал после поступления в МГИМО.
Супруги прожили вместе 30 лет. В 2022 году Винер и Усманов развелись.
«Мы разошлись по-настоящему, хотя многие думают, будто был придуман такой хитрый ход конем, чтобы избежать санкций. Нет, нет и еще раз нет. И я не подпала ни под какие запреты по той причине, что у меня нет ни трастов, ни чего-либо еще. Всегда старалась все делать сама, ни у кого ничего не брать. Даже у него», — заявила Винер.
