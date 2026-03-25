Смерть тренера, развод с Усмановым, шоу со звездами: как живет Ирина Винер

Бывший главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер сообщила о смерти своей наставницы Элеоноры Сумароковой. Чем специалист занимается сейчас, где преподает, какой спектакль поставила— в материале NEWS.ru.

Почему Винер ушла из сборной России

Винер является заслуженным тренером России и Узбекистана, доктором педагогических наук, профессором. Под ее руководством отечественные спортсменки завоевали 16 олимпийских медалей, из которых 10 — золотые, четыре — серебряные и две — бронзовые. За время работы с Винер российские гимнастки также взяли 416 медалей чемпионатов мира и Европы. В числе ее учениц были олимпийские чемпионки в многоборье Алина Кабаева, Евгения Канаева, Маргарита Мамун, серебряные призеры Игр Ирина Чащина, Дина Аверина, Дарья Дмитриева, а также Яна Кудрявцева.

12 февраля 2025 года Винер заявила, что уходит в отставку с должности главного тренера сборной России по художественной гимнастике. Она подчеркнула, что собирается передать накопленный опыт наставникам, которые будут готовить будущие поколения звезд. В пресс-службе Федерации гимнастики России уточнили, что тренер самостоятельно приняла это решение.

«Центр спортивной подготовки сборных команд России удовлетворил заявление Винер. Под ее руководством наша сборная стала признанным лидером мирового спорта, а ее ученики не раз доказывали свое мастерство на крупнейших соревнованиях», — говорится в сообщении.

1 октября 2024 года Винер покинула пост президента Всероссийской федерации художественной гимнастики, который занимала 16 лет. Сборную России возглавила Татьяна Сергаева. Руководителем Объединенной федерации гимнастики России стал глава РЖД Олег Белозеров.

Ирина Винер, Арина Аверина, Екатерина Селезнева и Дина Аверина (справа налево), на чемпионате мира по художественной гимнастике в 2019 году в Баку Фото: Владимир Песня/РИА Новости

В каком университете работает Винер

В сентябре 2025 года Винер начала работать на кафедре тренерского мастерства Российского государственного социального университета (РГСУ). Она будет заниматься подготовкой будущих наставников.

«Ирина Александровна — легенда нашего спорта, воспитавшая целую плеяду лучших гимнасток мира. Мы уверены, что ее преподавательская деятельность в университете даст новый импульс подготовке тренеров, обогатит вуз уникальными методиками», — заявил ректор РГСУ Андрей Хазин.

Какой спектакль поставила Винер

Винер выступает в качестве художественного руководителя и продюсера своего спектакля «Наваждение». Шоу представляет собой сплав художественной гимнастики, танцев и музыки. Авторы спектакля переносят зрителей в атмосферу начала XX века. В рамках мероприятия задействованы более 200 артистов, которые покажут семь новелл о великих личностях.

Премьера спектакля состоялась 12 июня 2025 года в концертном зале «Москва». Гости вечера стали свидетелями танца Айседоры Дункан под стихотворения Сергея Есенина, рождения духов Chanel № 5 под музыку Игоря Стравинского, вдохновения Сальвадора Дали из-за любви к Гале. Кроме того, во время спектакля была показана встреча Анны Ахматовой и Амедео Модильяни, Анны Павловой и Чарли Чаплина. Финальные сцены посвящены истории Александра Вертинского и Марлен Дитрих, а также связи Майи Плисецкой и Родиона Щедрина.

В спектакле приняли участие звезды художественной гимнастики — Ульяна Донскова, Екатерина Селезнева и Лала Крамаренко. Зрители также увидели на сцене чемпионов мира по танцам Дениса Тагинцева и Анну Мельникову, приму-балерину и премьера Большого театра Кристину Кретову и Игоря Цвирко, актеров Игоря Неведрова и Анну Перфильеву.

С 7 по 21 сентября 2025-го спектакль показали в концертном зале «Москва», а 14 декабря — во Дворце гимнастики Ирины Винер.

Премьера пластического спектакля Ирины Винер «Наваждение» в концертном зале «Москва» Фото: Александр Авилов/РИА Новости

Что сказала Винер о смерти своего тренера

20 марта Винер сообщила о смерти своего тренера Элеоноры Сумароковой. Женщина скончалась на 82-м году жизни.

«Сегодня ушла из жизни Элеонора Анатольевна Сумарокова — мой тренер, чемпионка Ленинграда по художественной гимнастике. Она приехала в Ташкент поднимать этот вид спорта. Та школа художественной гимнастики, хореографии, классического и народного танца, выразительности, создания образов и спектакля из каждого упражнения дала возможность моим ученицам двадцать лет выигрывать Олимпийские игры, чемпионаты мира и Европы! Скорблю и благодарю Всевышнего за встречу с ней и те бесценные знания, которые я получила», — написала Винер в своем Telegram-канале.

Что сказала Винер о свадьбе гимнастки Дины Авериной

14 февраля 2025 года — в День всех влюбленных — фигурист Дмитрий Соловьев сделал предложение гимнастке Дине Авериной. Спортсменка ответила согласием.

Аверина выступала в паре с Соловьевым в телевизионном шоу «Ледниковый период». Винер была одним из членов жюри. По словам тренера, после совместных выступлений Авериной и Соловьева стало понятно, что между ними будет любовь.

«Дина — девочка очень умная, мотивированная. По тому, как она сливалась с этой музыкой, как они были вместе и сливались друг с другом, я подумала, что они будут парой», — сказала Винер.

Свадьба Авериной и Соловьева прошла в Москве в модном ресторане Peach. На праздничном мероприятии Винер едва сдерживала слезы.

Дина Аверина и Дмитрий Соловьев Фото: Пелагия Тихонова/РИА Новости

«Плакать я не буду, конечно. Я буду рыдать, потому что четырехкратная абсолютная чемпионка мира Дина Аверина единственная в мире имеет это звание. И она получила четвертую медаль чемпионата мира именно после Олимпийских игр, где рыдала», — отметила тренер, обращаясь к жениху и невесте.

В интервью Надежде Стрелец наставница сказала, что участвует в личной жизни своих воспитанниц.

«Для своих детей я мамка. А что реальные родители? Они дома. Девочки мне приводят женихов, я смотрю на них — одобряю или не одобряю», — сказала Винер.

Что известно о личной жизни Винер

В первый раз Винер вышла замуж в 23 года, однако о ее избраннике мало что известно. В браке у нее родился сын Антон.

В 1992 году Винер вышла замуж за предпринимателя Алишера Усманова. В школьные годы в Узбекистане они занимались спортом в одном зале, но не общались. Винер старше Усманова на пять лет. Бизнесмен встретился с ней в Москве, куда переехал после поступления в МГИМО.

Супруги прожили вместе 30 лет. В 2022 году Винер и Усманов развелись.

«Мы разошлись по-настоящему, хотя многие думают, будто был придуман такой хитрый ход конем, чтобы избежать санкций. Нет, нет и еще раз нет. И я не подпала ни под какие запреты по той причине, что у меня нет ни трастов, ни чего-либо еще. Всегда старалась все делать сама, ни у кого ничего не брать. Даже у него», — заявила Винер.

Ирина Винер Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

