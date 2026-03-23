Бело-голубая машина буксует: «Зенит» обыграл «Динамо» в 22-м туре РПЛ

22 марта на стадионе «ВТБ Арена» в Москве состоялся центральный матч 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между столичным «Динамо» и петербургским «Зенитом». Как коллективы сыграли в первом круге, с каким счетом завершился матч, что сказали тренеры — в материале NEWS.ru.

Как «Динамо» и «Зенит» сыграли в первом круге

Встреча первого круга состоялась на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге в конце 2025 года. Несмотря на то что «Динамо» удалось открыть счет, они не смогли увезти с выезда ни одного очка. На гол бразильца Бителло еще до перерыва ответил Андрей Мостовой, а победный мяч был забит соотечественником Бителло Густаво Мантуаном. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу «Зенита».

К сегодняшней встрече петербуржцы подошли на второй позиции, немного отставая от «Краснодара», а динамовцы — седьмыми. Несмотря на турнирное положение, после зимней паузы гораздо увереннее выглядит именно «Динамо». В активе бело-голубых были три разгромные победы над «Крыльями Советов», «Спартаком» и ЦСКА, минимальная виктория в игре с «Ростовом» и поражение в ответном кубковом матче с красно-белыми, которое не помешало команде Ролана Гусева выйти в финал Пути РПЛ.

С каким счетом завершился матч «Динамо» — «Зенит»

В отличие от встречи первого круга, счет открыл «Зенит». На 22-й минуте бразилец Луис Энрике решил пробить из-за пределов штрафной. Мяч угодил в игрока «Динамо» и отлетел высоко вверх. Прилетел он в ту зону, где находился еще один бразилец Джон Джон, который закинул снаряд головой в «девятку» ворот Курбана Расулова.

«Динамо» отыгралось еще до перерыва. На 37-й минуте парагваец Хуан Касерес подавал с фланга, и летящий мяч нашел в штрафной голову бразильца Артура Гомеса. Казалось, что игра подуспокоилась и команды уйдут на перерыв при ничейном счете, но последнее слово в первой половине сказал «Зенит». Невероятным образом передача Максима Глушенкова через трех защитников «Динамо» на Александр Соболева прошла, и нападающему оставалось только хорошим ударом вложить мяч в сетку ворот — он с задачей справился.

Самая хорошая попытка во второй раз отыграться была у «Динамо» на 63-й минуте. Пытавшийся обыграть вратаря Гомес мог уступить мяч набегавшему камерунцу Муми Нгамале, но решил завершить эпизод сам. Как итог — неточный удар с очень острого удара по пустым воротам. На 85-й минуте снова гол «Зенита» соорудила российская связка: Соболев покатил мяч на набегающего Глушенкова, и у последнего получился хороший точный удар. Итоговый счет матча — 3:1 в пользу «Зенита», и петербуржцы (48 очков) продолжают погоню за «Краснодаром» (49 баллов).

Что говорили тренеры после игры

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что команда сыграла уверенно, за исключением некоторых моментов, в которых инициатива была упущена. Он отметил, что и сине-бело-голубые, и «Динамо» прекрасно знают качества друг друга.

«Поздравляю всех с заслуженной победой. Реализация не подвела сегодня. Секретов с „Динамо“ нет, мы уже шестой матч играем с ними в этом сезоне. Провели матч надежно, моменты у нас есть каждый раз — вопрос реализации», — сказал Семак.

Главный тренер «Динамо» Ролан Гусев заявил, что команда два раза ошиблась и была наказана за это. Он считает, что бело-голубые не выглядели слабо в сегодняшнем матче.

«Во втором тайме у нас было больше позиционных подходов. С такой командой очень тяжело отыгрываться. Но, конечно, мы можем играть лучше», — считает Гусев.

Также специалист отметил, что вышедший в стартовом составе 17-летний полузащитник Тимофей Маринкин ни в чем не уступил средней линии «Зенита» в лице Вендела и Вильмара Барриоса. Он добавил, что у молодого футболиста большое будущее.

«У него есть качества, чтобы играть на самом высоком уровне. В таком возрасте он вышел и провел хороший матч», — добавил Гусев.

