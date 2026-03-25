Самолет Airbus готовится к аварийной посадке в аэропорту Шереметьево

Самолет Airbus готовится к аварийной посадке в московском аэропорту Шереметьево, сообщил Telegram-канал «112». По информации авторов, предварительная причина экстренного приземления заключается в помпаже одного из двигателей. Воздушное судно приземлится в ближайшие минуты, отмечает канал.

Ранее в аэропорту Шереметьево ввели временные ограничения, сообщили в пресс-службе Росавиации. Воздушная гавань с вечера 24 марта принимала и отправляла рейсы по согласованию.

До этого в Пулково задержали более 80 рейсов и отменили еще 62 на фоне одной из самых масштабных атак украинских беспилотников на Ленинградскую область и Санкт-Петербург. На запасные аэродромы вынуждены были уйти почти 50 бортов. Некоторые пассажиры в ожидании своих рейсов спали на полу.

Прежде стало известно, что в международном аэропорту Краснодара задержали вылеты и прилеты 10 рейсов. На вылет перенесены пять рейсов: три — в Петербург, а также по одному — в Москву и Казань.