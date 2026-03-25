25 марта 2026 в 17:29

Покинувший РФ стример пожаловался, что просел в доходах из-за иноагентства

Стример Хесус пожаловался на нехватку средств на жизнь в США из-за иноагентства

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Покинувший Россию стример Алексей Губанов (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), известный как JesusAVGN и Хесус, в видео на YouTube-канале признался, что ему не хватает средств для жизни в США. Он отметил, что из-за статуса иноагента потерял всех рекламодателей, из-за чего его доходы значительно сократились.

Блогер поделился, что начал размышлять о трудоустройстве. По его словам, прожить на одни донаты (пожертвования денег) в таком городе, как Нью-Йорк, практически невозможно.

Губанов не уточнил, говорит ли он всерьез о связи проблем со статусом иноагента или иронизирует. В ролике он также пошутил, что устроился в США уборщиком снега именно из-за попадания в реестр Минюста.

Ранее стало известно, что юморист Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и певица Алла Пугачева решили оформить часть своей подмосковной усадьбы в деревне Грязь на несовершеннолетних детей. По данным источника, звездная пара опасается потерять замок и не имеет возможности переоформить все на певицу без личного присутствия Галкина из-за его статуса иноагента.

блогеры
стримеры
иноагенты
США
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался
Больше никаких сухих булок: творожный кулич с кремом «Пломбир» — останется мягким даже на третий день
