Украинцам предложили отдать жен, чтобы спастись от мобилизации Адвокат Саюк предложил украинским мужчинам отправить жен на фронт вместо себя

Украинские мужчины могут отправить на фронт своих жен, а сами — получить отсрочку от мобилизации, заявил местный адвокат Назар Саюк. По его словам, которые приводит Times of Ukraine, речь идет о гражданах, на попечении которых есть несовершеннолетние дети.

Если она добровольно мобилизуется и у вас есть ребенок до 18 лет, то вы имеете право остаться дома. Воспользуйтесь этим правом на отсрочку, — заявил Саюк.

Ранее территориальные центры комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) объявили в розыск шесть женщин, не имеющих военного и медицинского образования. Одна из этих девушек, Ирина Харациди-Логинова, отметила, что после огласки своей истории ей стало известно еще о пяти подобных случаях. По словам женщины, ее безосновательно объявили в розыск и привлекли к административной ответственности.

До этого сообщалось, что сотрудники ТЦК начали использовать для мобилизации мужчин в Херсоне женщин-«волонтеров». Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что они ходят по домам, предлагая якобы гуманитарную помощь.