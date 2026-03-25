Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
25 марта 2026 в 17:20

Украинцам предложили отдать жен, чтобы спастись от мобилизации

Адвокат Саюк предложил украинским мужчинам отправить жен на фронт вместо себя

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Украинские мужчины могут отправить на фронт своих жен, а сами — получить отсрочку от мобилизации, заявил местный адвокат Назар Саюк. По его словам, которые приводит Times of Ukraine, речь идет о гражданах, на попечении которых есть несовершеннолетние дети.

Если она добровольно мобилизуется и у вас есть ребенок до 18 лет, то вы имеете право остаться дома. Воспользуйтесь этим правом на отсрочку, — заявил Саюк.

Ранее территориальные центры комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) объявили в розыск шесть женщин, не имеющих военного и медицинского образования. Одна из этих девушек, Ирина Харациди-Логинова, отметила, что после огласки своей истории ей стало известно еще о пяти подобных случаях. По словам женщины, ее безосновательно объявили в розыск и привлекли к административной ответственности.

До этого сообщалось, что сотрудники ТЦК начали использовать для мобилизации мужчин в Херсоне женщин-«волонтеров». Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что они ходят по домам, предлагая якобы гуманитарную помощь.

Самое популярное
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Москва

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался

Больше никаких сухих булок: творожный кулич с кремом «Пломбир» — останется мягким даже на третий день
Общество

Больше никаких сухих булок: творожный кулич с кремом «Пломбир» — останется мягким даже на третий день

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.