Мастерская новых медиа запустила обучение по стратегическим коммуникациям

Мастерская новых медиа запустила программу обучения стратегическим коммуникациям. Его пройдут 80 продюсеров и управленцев в сфере креативных индустрий со всей России и Абхазии. В частности, в программе примет участие главный редактор NEWS.ru Ольга Сабурова.

Мы вместе с участниками постараемся осмыслить и спроектировать проекты с пролонгированным воздействием — такие, которые работают не сразу, а дают эффект со временем. Опираясь на опыт известных деятелей культуры, урбанистов и специалистов индустрии, мы хотим показать, как даже в развлекательных форматах — шоу, событиях, медиапроектах — можно естественно и нативно транслировать традиционные ценности так, чтобы аудитория их считывала и разделяла, — рассказал мастер программы Александр Журавский.

Помимо него обучать участников будут гендиректор Института развития интернета Алексей Гореславский и гендиректор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов. Они проведут курсы на темы оформления идей, поиска партнеров и создания масштабных проектов. Мастера также расскажут, как оценивать культурное воздействие контента и грамотно интегрировать в него образовательные элементы.

Каждый модуль программы включает хакатон с задачами от реальных заказчиков и выезд на тематическую площадку. В первом из них участники займутся разработкой стратегических коммуникаций, посвященных Великой Победе. По завершении программы они войдут в крупнейшее сообщество медиаспециалистов России и получат дополнительные карьерные возможности.

