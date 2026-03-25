25 марта 2026 в 16:45

Мастерская новых медиа запустила обучение по стратегическим коммуникациям

Фото: Мастерская новых медиа
Мастерская новых медиа запустила программу обучения стратегическим коммуникациям. Его пройдут 80 продюсеров и управленцев в сфере креативных индустрий со всей России и Абхазии. В частности, в программе примет участие главный редактор NEWS.ru Ольга Сабурова.

Мы вместе с участниками постараемся осмыслить и спроектировать проекты с пролонгированным воздействием — такие, которые работают не сразу, а дают эффект со временем. Опираясь на опыт известных деятелей культуры, урбанистов и специалистов индустрии, мы хотим показать, как даже в развлекательных форматах — шоу, событиях, медиапроектах — можно естественно и нативно транслировать традиционные ценности так, чтобы аудитория их считывала и разделяла, — рассказал мастер программы Александр Журавский.

Помимо него обучать участников будут гендиректор Института развития интернета Алексей Гореславский и гендиректор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов. Они проведут курсы на темы оформления идей, поиска партнеров и создания масштабных проектов. Мастера также расскажут, как оценивать культурное воздействие контента и грамотно интегрировать в него образовательные элементы.

Каждый модуль программы включает хакатон с задачами от реальных заказчиков и выезд на тематическую площадку. В первом из них участники займутся разработкой стратегических коммуникаций, посвященных Великой Победе. По завершении программы они войдут в крупнейшее сообщество медиаспециалистов России и получат дополнительные карьерные возможности.

Ранее в Москве провели 28-й форум медиаиндустрии CSTB.PRO.MEDIA. В ходе деловой программы прошли 16 сессий, панельных дискуссий и круглых столов. Там выступили свыше 160 спикеров.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Что известно о двух бананах сталкера в жесткомом покушении на москвичку
Манулам в Ленинградском зоопарке пока не удалось подружиться
«Безволие и глупость»: Захарова дала оценку происходящему в энергетике ЕС
Что известно о состоянии поврежденных домов после взрыва в Севастополе
В МИД России подтвердили паузу в диалоге по Украине
Смерть тренера, развод с Усмановым, шоу со звездами: как живет Ирина Винер
Пьяный россиянин забил до смерти знакомого и лег спать
«Радиостанция судного дня» прервала молчание, выдав в эфир загадочное слово
Врач рассказала, как бесплатно привиться от клещевого энцефалита
Массированный налет БПЛА и паника на Украине: новости СВО на вечер 25 марта
Латвийский министр обороны поспешно покинул Украину из-за дрона ВСУ
Момент смертельного ДТП с напавшим на девушку сталкером попал на видео
В Иране снова опровергли ведение переговоров с США
В Госдуме рассказали о текущем статусе законопроекта о сталкинге
На Аллее спортивной славы ЦСКА открыли бюст Владимира Пономарева
«Влюбляюсь все сильнее»: Пригожин рассказал об отношениях с Валерией
Раскрыта цена на нефть, при которой миру грозит рецессия
«Нет будущего»: Захарова о «неонацистской вакханалии» в Прибалтике
Что известно о возгорании нефтепродуктов в Ленобласти после атаки БПЛА
Мастерская новых медиа запустила обучение по стратегическим коммуникациям
Дальше
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался

Больше никаких сухих булок: творожный кулич с кремом «Пломбир» — останется мягким даже на третий день
Больше никаких сухих булок: творожный кулич с кремом «Пломбир» — останется мягким даже на третий день

