Над московскими курьерами нависла угроза безработицы

В будущем мобильные роботизированные комплексы могут заменить курьеров-доставщиков в Москве, сообщил начальник столичного ГУ МВД России Олег Баранов, выступая в Мосгордуме. По его словам, скорость роботов будет достигать от трех до пяти километров в час.

Нами вместе с правительством Москвы ведется очень большая работа. И нам недавно на базе Петровки, 38, представляли мобильные комплексы, которые в перспективе должны заменить курьеров-доставщиков. Но сейчас прорабатываются вопросы безопасности, — рассказал Баранов.

Он пояснил, что сейчас основное внимание уделяется вопросам безопасности, чтобы робот был «послушным» и не представлял угрозы для окружающих. Конструкцию планируют сделать яркой и заметной, а передвигаться такие комплексы должны с соблюдением правил дорожного движения.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор подготовил проект постановления, который ужесточает требования к работникам служб доставки продуктов. Согласно документу, курьерам запретят использовать отсеки для транспортировки заказов под личные вещи, а контейнеры придется регулярно мыть и дезинфицировать.