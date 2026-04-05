Пачка кефира, и доставку пиццы не заказываю: кефирное тесто получается быстро и вкусно

Пачка кефира, и доставку пиццы не заказываю: кефирное тесто получается быстро и вкусно

Когда хочется пиццу «прямо сейчас», этот рецепт выручает лучше любой доставки. Тесто на кефире готовится за считаные минуты, не требует замеса и долгого ожидания. А результат — мягкая, сочная и очень домашняя пицца, которую съедают до последнего кусочка.

Ингредиенты для теста: кефир — 500 мл, яйца — 2 шт., мука — 3–4 стакана, сода — 1 ч. л., соль — 1 ч. л. Начинка: колбаса — 300 г, шампиньоны — 200 г, кетчуп или томатная паста со специями, лук — 2 шт., сыры (пармезан, моцарелла и любой твердый), майонез — по желанию.

Кефир смешайте с яйцами, добавьте соль, соду и муку — тесто должно получиться слегка жидким, как густая сметана. Противень смажьте маслом, при желании присыпьте сухарями и равномерно распределите тесто. Сверху нанесите кетчуп.

Шампиньоны нарежьте, колбасу — кружочками или соломкой, лук — полукольцами. Выложите начинку, добавьте немного майонеза и щедро посыпьте тертым сыром. Запекайте при 180–200 °C примерно 20 минут до румяной корочки.

Ранее мы делились рецептом из шейки на луковой подушке. Готовим, как шашлык, в духовке.