Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 апреля 2026 в 09:21

Беру килограмм шейки и готовлю, как шашлык, в духовке: классный рецепт в рукаве и нежнейшее мясо

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Домашний шашлык в духовке — без мангала, но с тем самым вкусом и ароматом, который обычно ждут только от дачи или природы.

Этот способ выручает в любую погоду: мясо получается сочным, мягким и буквально тает во рту. Весь секрет — в правильном мариновании и подушке из лука, которая делает шашлык особенно ароматным и нежным.

Продукты

Свинина (шея) — 1–1,5 кг, лук — 5–6 крупных, специи для шашлыка, соль, черный перец. Для маринованного лука: уксус — 3–4 ст. л., сахар — 2 ст. л., соль — щепотка, кипяток.

Приготовление

Мясо нарезается крупными кусками примерно по 4×4 см, слегка отбивается через пленку, солится, перчится и посыпается специями. Половина лука мелко нарезается, добавляется к мясу и хорошо переминается руками, чтобы выделился сок. Все оставляется мариноваться на 2–3 часа.

Оставшийся лук нарезается полукольцами, заливается кипятком, затем добавляются уксус, сахар и соль — лук маринуется около часа. В рукав сначала выкладывается этот лук (без жидкости), сверху — мясо. Рукав завязывается, делаются небольшие проколы.

Запекается при 230–240°C около 1 часа, затем рукав разрезается и мясо подрумянивается еще 10–15 минут.

Проверено редакцией
Ольга Шмырева
Дальше
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.