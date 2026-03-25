Мишустин отправился в одну из стран СНГ

Мишустин прилетел в Казахстан с трехдневным визитом

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин прилетел в Астану, сообщил ТАСС. В ходе трехдневного визита он примет участие в российско-казахстанских правительственных переговорах.

Отмечается, что Мишустин обсудит со своим казахстанским коллегой Олжасом Бектеновым торгово-экономическое и научно-техническое сотрудничество двух стран. Стороны в ходе переговоров также коснутся совместных проектов в сферах энергетики, сельского хозяйства и образования.

Ранее издание Baijiahao сообщило, что президент России Владимир Путин собирается посетить Китай, пока его американский коллега Дональд Трамп проводит операцию против Ирана. По словам журналистов, глава Белого дома перенес визит в Пекин на фоне эскалации на Ближнем Востоке.

Тем временем президент Белоруссии Александр Лукашенко и лидер КНДР Ким Чен Ын начали официальные переговоры в Пхеньяне. Визит главы Белоруссии в КНДР стал первой подобной поездкой. При этом глава МИД Белоруссии Максим Рыженков сообщал, что в ходе встречи Минск и Пхеньян подпишут договор о дружбе и сотрудничестве.