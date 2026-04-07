В Казахстане высказались об атаке ВСУ на КТК Экс-советник казахстанского министра Байдильдинов: ВСУ перешли все красные линии

Атака на объекты «Каспийского трубопроводного консорциума» говорит о том, что ВСУ перешли красные линии, заявил RT экс-советник министра энергетики Казахстана Олжас Байдильдинов. По его словам, наличие международных компаний не становится препятствием для атак.

Экс-советник рассказал, что с момента ноябрьской атаки Астана понесла убытки и недополучила выручку, сумма которых превысила $2 млрд. По его словам, такие удары могут привести к дестабилизации мирового рынка энергоресурсов.

Ранее сообщалось, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рекомендовал перенаправить в «Каспийский трубопроводный консорциум» вопрос по поводу ситуации на объектах КТК в Новороссийске после атаки ВСУ. Так он ответил на вопрос о текущей ситуации на объекте и отгрузках нефти.