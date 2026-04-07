Песков ответил на вопрос о последствиях атаки ВСУ на КТК

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рекомендовал перенаправить в Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) вопрос по поводу ситуации на объектах КТК в Новороссийске после атаки ВСУ. Так он ответил на вопрос о текущей ситуации на объекте и отгрузках нефти.
Чтобы понять, какая именно сейчас, тем более с отгрузками, рекомендую вам обращаться именно в компанию, в КТК, — указал Песков.
