Атака Вооруженных сил Украины на объекты компании «Каспийский трубопроводный консорциум» (КТК) в Новороссийске представляет собой безоговорочный террористический акт, заявила представитель МИД России Мария Захарова в беседе с РИА Новости. По ее словам, энергетика остается одной из целей ВСУ для нанесения ущерба различным странам мира. Дипломат подчеркнула, что на Банковой, где находится офис президента Украины, знают, как действуют террористы, и поступают точно так же.

Это и есть терроризм чистой воды. Энергетика является одной из целей киевского режима по нанесению ущерба различным странам мира, — сказала Захарова.

Ранее представитель МИД РФ отметила, что самостоятельный уход президента Украины Владимира Зеленского с поста маловероятен из-за его властолюбия. Дипломат добавила, что этого не допустит и Запад, давший ему колоссальные средства и заинтересованный в коррупционных схемах.

До этого дипломат иронично отреагировала на заявление Зеленского о желании Киева помочь в разблокировке Ормузского пролива. Захарова написала, что главе Украины следовало бы сначала разобраться с проблемами у себя дома, прежде чем браться за международные вопросы.