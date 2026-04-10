Мишустин приостановил госслужбу замглавы Минцифры

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин приостановил федеральную госслужбу заместителя министра цифрового развития Андрея Заренина, сообщается в распоряжении на официальном портале правовой информации. Документ подписали 9 апреля.

Приостановить федеральную государственную гражданскую службу заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Заренина Андрея Александровича, — сказано в документе.

Губернатор Курской области Александр Хинштейн рассказал, что Заренин подписал контракт с добровольческим формированием «БАРС-Курск». Чиновник возглавит там направление беспилотной авиации и борьбы с дронами противника.

Ранее Заренин попал в базу скандально известного украинского сайта «Миротворец». Известно, что заместитель министра возил гуманитарную помощь в зону СВО, передавал туда технику и работал волонтером.

