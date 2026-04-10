10 апреля 2026 в 20:33

Мишустин приостановил госслужбу замглавы Минцифры Заренина

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин приостановил федеральную госслужбу заместителя министра цифрового развития Андрея Заренина, сообщается в распоряжении на официальном портале правовой информации. Документ подписали 9 апреля.

Приостановить федеральную государственную гражданскую службу заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Заренина Андрея Александровича, — сказано в документе.

Губернатор Курской области Александр Хинштейн рассказал, что Заренин подписал контракт с добровольческим формированием «БАРС-Курск». Чиновник возглавит там направление беспилотной авиации и борьбы с дронами противника.

Ранее Заренин попал в базу скандально известного украинского сайта «Миротворец». Известно, что заместитель министра возил гуманитарную помощь в зону СВО, передавал туда технику и работал волонтером.

До этого Мишустин сообщил, что Правительство России направит дополнительно 1 млрд рублей на помощь льготным категориям граждан в приобретении газоиспользующего оборудования. Средства позволят ускорить подключение домов к системе газоснабжения, передает пресс-служба правительства.

