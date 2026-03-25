Петербуржца с туберкулезом госпитализировали по требованию прокуратуры

Петербуржца с туберкулезом госпитализировали по требованию прокуратуры

В Санкт-Петербурге прокуратура добилась госпитализации местного жителя с заразной формой туберкулеза, пишет Мойка78 со ссылкой на надзорный орган. Как выяснилось, мужчина не проходил лечение и не посещал диспансер.

В связи с угрозой безопасности для окружающих прокуратура обратилась в суд с требованием принудительно госпитализировать горожанина. Иск сотрудников надзорного органа был полностью удовлетворен.

Ранее у учащегося школы № 204 в центре Санкт-Петербурга выявили корь. В образовательном учреждении организовали комплекс противоэпидемических мероприятий.

До этого четырех больных туберкулезом жителей Санкт-Петербурга принудительно госпитализировали по решению суда. Соответствующего постановления добилась прокуратура Невского района города. Гражданам нужно было пройти специализированное лечение, однако они отказались от него.