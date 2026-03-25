Уролог предупредил об опасности аденомы простаты

Уролог Беспрозванный: аденома простаты может привести к эректильной дисфункции

Аденома простаты может нарушить кровоснабжение полового органа и привести к эректильной дисфункции, заявил Lenta.ru уролог-андролог Владимир Беспрозванный. Это заболевание снижает уровень тестостерона и повышает уровень гормона стресса.

Нарушенное кровоснабжение полового органа у мужчин — один из основных механизмов развития эректильной дисфункции. Причем чем больше аденома, тем серьезнее проблемы с потенцией. Плюс ко всему неправильный кровоток в малом тазу может вызвать застойные явления, что тоже влияет на эрекцию, — предупредил Беспрозванный.

Он добавил, что аденома простаты приводит к частым ночным мочеиспусканиям и как следствие недосыпу. Среди других последствий повышенная тревога и избегание интимной близости. Физиологический дискомфорт вкупе с психологическим напряжением еще больше снижают потенцию.

Ранее врач-уролог Евгений Веселов заявил, что нездоровый образ жизни провоцирует развитие мужских заболеваний. В частности, он повышает риск рака простаты и эректильной дисфункции.

