Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
16 февраля 2026 в 17:41

Россиянам рассказали о причинах мужских заболеваний

Врач Веселов: нездоровый образ жизни становится причиной мужских заболеваний

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Мужские заболевания провоцирует нездоровый образ жизни, рассказал ИА «Время Н» нижегородский врач-уролог Евгений Веселов. Он отметил, что здоровье напрямую влияет на социальную активность и эмоциональное равновесие.

Это чревато сердечными болезнями, раком простаты, эректильной дисфункцией и другими проблемами, которые резко снижают качество жизни, — рассказал Веселов.

Врач подчеркнул, что курение и алкоголь повышают риски развития рака легких, желудка, инфарктов. Он призвал придерживаться здорового образа жизни и напомнил о необходимости регулярных обследований для всех мужчин старше 40 лет.

Ранее уролог Артур Богатырев рассказал, что постоянное переохлаждение и, как следствие, хронические воспалительные процессы могут вызвать бесплодие у мужчин. Помимо нарушений репродуктивной функции, у человека могут появиться проблемы с мочевым пузырем и почками.

мужчины
болезни
врачи
советы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В задержании экс-министра энергетики Украины обнаружили американский след
Пушилин обнародовал результаты работы «Купола Донбасса»
Военэксперт раскрыл новые планы Украины по усилению армии
«Боюсь, дальше будет лучше»: Слава разделась перед зеркалом
«У нас катастрофа»: Зеленскому указали на неудобную правду об украинцах
Суд избрал меру пресечения напавшему с ножом на прихожанок россиянину
Афганских военных заставили донашивать ботинки НАТО со складов США
В Гидрометцентре рассказали, что принесет москвичам новая неделя
Российская армия выбивает украинские войска из Гришино
Россиянка «подарила» сожителю на День влюбленных ножевое
Европа решила сказать «нет» американским оборонным технологиям
Мягкие границы: почему шторы и покрывала — психологический щит вашего дома
Назван способ компенсировать дефицит общения при домашнем обучении ребенка
Бойцу ММА грозит срок за «спарринг» с памятником ветеранам МЧС в Москве
ВСУ начали использовать «умные» взрыватели
Суд избрал меру пресечения главе Министерства ГО и ЧС Кубани
В Дагестане загорелась цистерна со сжиженным газом
В Хорватии ответили на просьбу Венгрии и Словакии по российской нефти
Назван способ, как быстро снизить уровень холестерина без лекарств
«Золотой гаишник» Башкирии может отправиться за решетку на два десятилетия
Дальше
Самое популярное
Салат на каждый день, который легко заменит ужин за счет своей сытности: из курицы и красной фасоли
Общество

Салат на каждый день, который легко заменит ужин за счет своей сытности: из курицы и красной фасоли

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли

Олимпиада-2026: последние новости 13 февраля, прокат Гуменника, флаг России
Спорт

Олимпиада-2026: последние новости 13 февраля, прокат Гуменника, флаг России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.