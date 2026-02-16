Россиянам рассказали о причинах мужских заболеваний

Мужские заболевания провоцирует нездоровый образ жизни, рассказал ИА «Время Н» нижегородский врач-уролог Евгений Веселов. Он отметил, что здоровье напрямую влияет на социальную активность и эмоциональное равновесие.

Это чревато сердечными болезнями, раком простаты, эректильной дисфункцией и другими проблемами, которые резко снижают качество жизни, — рассказал Веселов.

Врач подчеркнул, что курение и алкоголь повышают риски развития рака легких, желудка, инфарктов. Он призвал придерживаться здорового образа жизни и напомнил о необходимости регулярных обследований для всех мужчин старше 40 лет.

Ранее уролог Артур Богатырев рассказал, что постоянное переохлаждение и, как следствие, хронические воспалительные процессы могут вызвать бесплодие у мужчин. Помимо нарушений репродуктивной функции, у человека могут появиться проблемы с мочевым пузырем и почками.