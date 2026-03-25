Новый объект культурного наследия появился в Петербурге

Здание пороховых погребов и лаборатории в поселке Лисий Нос в Санкт-Петербурге наделили статусом объекта культурного наследия регионального значения, пишет Neva.today со ссылкой на КГИОП. Оно было построено в период с 1863 по 1865 год.

Объект стал частью комплекса фортификационных сооружений Кронштадтской крепости. Их возвели в 1850–1860 годы — в течение и сразу после Крымской войны.

В годы Великой Отечественной войны на базе пристани у мыса Лисий Нос создали военно-морскую базу. Оттуда военные снабжали боеприпасами и продовольствием жителей Кронштадта и Ораниенбаумского плацдарма.

Ранее сообщалось, что в Кемеровской области появится новый объект культурного наследия — таким статусом наделят каменную церковь в селе Ильинка Новокузнецкого округа. Здание, построенное в период до 1768 года, сейчас используют как склад для комбикорма.